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На предельной дистанции. Какие войска держат в страхе моряков НАТО - РИА Новости, 17.07.2024
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08:00 17.07.2024 (обновлено: 08:08 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/aviatsiya-1960062621.html
На предельной дистанции. Какие войска держат в страхе моряков НАТО
На предельной дистанции. Какие войска держат в страхе моряков НАТО - РИА Новости, 17.07.2024
На предельной дистанции. Какие войска держат в страхе моряков НАТО
История морской авиации Военно-морского флота России восходит к Первой мировой. Это очень важный для обеспечения безопасности страны род войск. Летчики и сейчас РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T08:00
2024-07-17T08:08
безопасность
сааремаа
петроград
черное море
каспийская флотилия
нато
вооруженные силы украины
су-33
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Андрей Коц. История морской авиации Военно-морского флота России восходит к Первой мировой. Это очень важный для обеспечения безопасности страны род войск. Летчики и сейчас выполняют боевые задачи, в том числе в зоне специальной военной операции. Об особенностях их работы — в материале РИА Новости.Более века в строюСемнадцатого июля 1916-го четыре гидросамолета поднялись в воздух с авианосного судна "Орлица" и вступили в бой над морем с четырьмя немецкими машинами, которые пытались атаковать русскую военно-морскую базу на балтийском острове Сааремаа. В результате два кайзеровских аэроплана были сбиты, оставшиеся обратились в бегство. В честь этой первой победы и учредили День морской авиации. Регулярные части этого рода войск с 1918-го принимали участие в Гражданской войне, взаимодействуя с кораблями и войсками в боях под Петроградом, на Балтике, Черном море, на реках Волга, Кама, Северная Двина и Онежском озере. В 1920-м морскую авиацию передали в Рабоче-крестьянский Красный воздушный флот. В оперативном отношении сохранялось подчинение командующим морскими силами (флотами). В том же году создали воздушные флоты (с 1924 года — ВВС) Балтийского, Черного и Азовского морей, а в середине 1930-х — Тихоокеанского и Северного флотов.К Великой Отечественной в ВВС ВМФ было около 2,5 тысячи самолетов: 45 процентов — истребители, 25 — разведчики, 14 — бомбардировщики, десять — торпедоносцы. В августе — сентябре 1941-го летчики-балтийцы совершили восемь налетов на Берлин. А всего на счету советских морских авиаторов за годы войны больше 700 потопленных кораблей и 5,5 тысячи уничтоженных самолетов противника. Двести сорок одному летчику присвоили звание Героя Советского Союза.Потом морскую авиацию перевели на реактивные самолеты, оснастили управляемыми и неуправляемыми ракетами, бомбами, торпедами и ракетами с ядерными зарядами. В 1960-1961-м упразднили минно-торпедную и истребительную авиацию, создав ракетоносную и противолодочную. Появилась палубная. Морским ракетоносцам ставилась тяжелейшая задача — уничтожение авианесущих групп вероятного противника.К моменту распада СССР авиация ВМФ насчитывала больше двух тысяч самолетов и вертолетов, в том числе 328 ракетоносцев, 715 бомбардировщиков, 196 штурмовиков, истребителей и противолодочных самолетов. А также порядка сотни самолетов-разведчиков, целеуказания и РЭБ, 343 боевых вертолета, 436 самолетов и вертолетов вспомогательного назначения.Для различных задачСогласно современной Военной доктрине, в задачи морской авиации входят поиск и уничтожение боевых сил флота противника, его десантных отрядов, конвоев и одиночных кораблей в море и на базах, прикрытие кораблей и объектов флота от ударов с воздуха, уничтожение самолетов, вертолетов и крылатых ракет, ведение воздушной разведки, противоминная борьба, РЭБ, поисково-спасательные работы.Функционально морская авиация делится на ракетоносную, противолодочную, истребительную, разведывательную и вспомогательного назначения. По местам базирования — на палубную и береговую. К первой относится авиакрыло крейсера "Адмирал Кузнецов" на самолетах Су-33, находящегося в данный момент на ремонте, а также палубные вертолеты. Вторая категория — истребители, бомбардировщики и перехватчики, базирующиеся на аэродромах неподалеку от побережья.Сегодня авиапарк морской авиации не такой разнообразный, как при Советском Союзе, но все равно включает в себя множество типов техники. Это истребители Су-27 и Су-33, бомбардировщики Ту-22М и Су-24, противолодочные Ту-142, Ил-18 и Бе-12, транспортные Ан-12 и Ан-26, противолодочные вертолеты Ка-25, Ка-27 и Ми-14ПЛ, транспортно-боевые Ка-29 и Ми-24, буксировщики минных тралов Ми-14БТ, многоцелевые вертолеты Ми-8 и Ми-17.Своя авиация есть у всех российских флотов и Каспийской флотилии. У офицеров морской авиации сухопутные звания, но все подчинены командованию ВМФ. Они постоянно находятся в близком контакте с вероятным противником. Наверное, не сосчитать, сколько было сближений российских самолетов с западными над нейтральными водами уже после холодной войны. Взаимное наблюдение ведется непрерывно.Война с морскими дронамиВ зоне специальной военной операции по географическим причинам задействована прежде всего морская авиация Черноморского флота. На этом ТВД она представлена машинами 43-го отдельного морского штурмового полка (аэродром Саки) и 318-го отдельного смешанного авиаполка (Кача). Летчики ЧФ прикрывали высадку морской пехоты в Бердянск и Приморск, обеспечивали блокаду Мариуполя с моря, держали на почтительном расстоянии разведывательные самолеты НАТО.Со временем возникли и другие задачи. Противник активно использует на Черноморском театре военных действий заминированные безэкипажные катера. С их помощью ВСУ пытаются нанести урон как кораблям, так и береговой инфраструктуре Черноморского флота. Этой угрозе эффективно противостоят морские вертолеты Ка-27 и Ка-29, патрулирующие акваторию и выслеживающие незваных гостей. Морские дроны уничтожают огнем из бортового вооружения.Возможности морской авиации скоро расширятся. К концу 2020-х в строй должны вступить два универсальных десантных корабля проекта 23900 "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Каждый берет на борт до тысячи морских пехотинцев и до 75 единиц боевой техники, а также авиагруппу — до 20 палубных вертолетов и несколько БПЛА. Эти корабли очень бы пригодились уже сегодня, но Военно-морской флот в Вооруженных силах России модернизируется дольше всего.
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, сааремаа, петроград, черное море, каспийская флотилия, нато, вооруженные силы украины, су-33, ка-27, су-27
Безопасность, Сааремаа, Петроград, Черное море, Каспийская флотилия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Су-33, Ка-27, Су-27
На предельной дистанции. Какие войска держат в страхе моряков НАТО

Сегодня День морской авиации ВМФ России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8 во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне Турали в Республике Дагестан
Вертолет Ми-8 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в Республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Андрей Коц. История морской авиации Военно-морского флота России восходит к Первой мировой. Это очень важный для обеспечения безопасности страны род войск. Летчики и сейчас выполняют боевые задачи, в том числе в зоне специальной военной операции. Об особенностях их работы — в материале РИА Новости.

Более века в строю

Семнадцатого июля 1916-го четыре гидросамолета поднялись в воздух с авианосного судна "Орлица" и вступили в бой над морем с четырьмя немецкими машинами, которые пытались атаковать русскую военно-морскую базу на балтийском острове Сааремаа. В результате два кайзеровских аэроплана были сбиты, оставшиеся обратились в бегство. В честь этой первой победы и учредили День морской авиации.
© Fotobank.ru/Getty ImagesРеконструкция воздушного боя времен Первой мировой войны
Реконструкция воздушного боя времен Первой мировой войны - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Fotobank.ru/Getty Images
Реконструкция воздушного боя времен Первой мировой войны
Регулярные части этого рода войск с 1918-го принимали участие в Гражданской войне, взаимодействуя с кораблями и войсками в боях под Петроградом, на Балтике, Черном море, на реках Волга, Кама, Северная Двина и Онежском озере. В 1920-м морскую авиацию передали в Рабоче-крестьянский Красный воздушный флот. В оперативном отношении сохранялось подчинение командующим морскими силами (флотами). В том же году создали воздушные флоты (с 1924 года — ВВС) Балтийского, Черного и Азовского морей, а в середине 1930-х — Тихоокеанского и Северного флотов.
К Великой Отечественной в ВВС ВМФ было около 2,5 тысячи самолетов: 45 процентов — истребители, 25 — разведчики, 14 — бомбардировщики, десять — торпедоносцы. В августе — сентябре 1941-го летчики-балтийцы совершили восемь налетов на Берлин. А всего на счету советских морских авиаторов за годы войны больше 700 потопленных кораблей и 5,5 тысячи уничтоженных самолетов противника. Двести сорок одному летчику присвоили звание Героя Советского Союза.
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанкТуполев ТБ-3 (также известный как АНТ-6) — советский тяжелый бомбардировщик, стоявший на вооружении ВВС СССР в 30-е годы и во время Великой Отечественной войны. Советский самолет ТБ-3 на старте
Туполев ТБ-3 (также известный как АНТ-6) — советский тяжелый бомбардировщик, стоявший на вооружении ВВС СССР в 30-е годы и во время Великой Отечественной войны. Советский самолет ТБ-3 на старте. - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Туполев ТБ-3 (также известный как АНТ-6) — советский тяжелый бомбардировщик, стоявший на вооружении ВВС СССР в 30-е годы и во время Великой Отечественной войны. Советский самолет ТБ-3 на старте
Потом морскую авиацию перевели на реактивные самолеты, оснастили управляемыми и неуправляемыми ракетами, бомбами, торпедами и ракетами с ядерными зарядами. В 1960-1961-м упразднили минно-торпедную и истребительную авиацию, создав ракетоносную и противолодочную. Появилась палубная. Морским ракетоносцам ставилась тяжелейшая задача — уничтожение авианесущих групп вероятного противника.
К моменту распада СССР авиация ВМФ насчитывала больше двух тысяч самолетов и вертолетов, в том числе 328 ракетоносцев, 715 бомбардировщиков, 196 штурмовиков, истребителей и противолодочных самолетов. А также порядка сотни самолетов-разведчиков, целеуказания и РЭБ, 343 боевых вертолета, 436 самолетов и вертолетов вспомогательного назначения.

Для различных задач

Согласно современной Военной доктрине, в задачи морской авиации входят поиск и уничтожение боевых сил флота противника, его десантных отрядов, конвоев и одиночных кораблей в море и на базах, прикрытие кораблей и объектов флота от ударов с воздуха, уничтожение самолетов, вертолетов и крылатых ракет, ведение воздушной разведки, противоминная борьба, РЭБ, поисково-спасательные работы.
Подбитый танк Abrams - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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14 июля, 02:30
Функционально морская авиация делится на ракетоносную, противолодочную, истребительную, разведывательную и вспомогательного назначения. По местам базирования — на палубную и береговую. К первой относится авиакрыло крейсера "Адмирал Кузнецов" на самолетах Су-33, находящегося в данный момент на ремонте, а также палубные вертолеты. Вторая категория — истребители, бомбардировщики и перехватчики, базирующиеся на аэродромах неподалеку от побережья.
Сегодня авиапарк морской авиации не такой разнообразный, как при Советском Союзе, но все равно включает в себя множество типов техники. Это истребители Су-27 и Су-33, бомбардировщики Ту-22М и Су-24, противолодочные Ту-142, Ил-18 и Бе-12, транспортные Ан-12 и Ан-26, противолодочные вертолеты Ка-25, Ка-27 и Ми-14ПЛ, транспортно-боевые Ка-29 и Ми-24, буксировщики минных тралов Ми-14БТ, многоцелевые вертолеты Ми-8 и Ми-17.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на причале судоремонтного завода в Мурманске
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал флота Советского Союза Кузнецов на причале судоремонтного завода в Мурманске - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на причале судоремонтного завода в Мурманске
Своя авиация есть у всех российских флотов и Каспийской флотилии. У офицеров морской авиации сухопутные звания, но все подчинены командованию ВМФ. Они постоянно находятся в близком контакте с вероятным противником. Наверное, не сосчитать, сколько было сближений российских самолетов с западными над нейтральными водами уже после холодной войны. Взаимное наблюдение ведется непрерывно.

Война с морскими дронами

В зоне специальной военной операции по географическим причинам задействована прежде всего морская авиация Черноморского флота. На этом ТВД она представлена машинами 43-го отдельного морского штурмового полка (аэродром Саки) и 318-го отдельного смешанного авиаполка (Кача). Летчики ЧФ прикрывали высадку морской пехоты в Бердянск и Приморск, обеспечивали блокаду Мариуполя с моря, держали на почтительном расстоянии разведывательные самолеты НАТО.
© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкВертолет Ка-29 на конкурсе по воздушной выучке летных экипажей морской авиации Военно-морского флота России "Морской ас — 2016" в Ейске
Вертолет Ка-29 на конкурсе по воздушной выучке летных экипажей морской авиации Военно-морского флота России Морской ас-2016 в Ейске - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Вертолет Ка-29 на конкурсе по воздушной выучке летных экипажей морской авиации Военно-морского флота России "Морской ас — 2016" в Ейске
Со временем возникли и другие задачи. Противник активно использует на Черноморском театре военных действий заминированные безэкипажные катера. С их помощью ВСУ пытаются нанести урон как кораблям, так и береговой инфраструктуре Черноморского флота. Этой угрозе эффективно противостоят морские вертолеты Ка-27 и Ка-29, патрулирующие акваторию и выслеживающие незваных гостей. Морские дроны уничтожают огнем из бортового вооружения.
Возможности морской авиации скоро расширятся. К концу 2020-х в строй должны вступить два универсальных десантных корабля проекта 23900 "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Каждый берет на борт до тысячи морских пехотинцев и до 75 единиц боевой техники, а также авиагруппу — до 20 палубных вертолетов и несколько БПЛА. Эти корабли очень бы пригодились уже сегодня, но Военно-морской флот в Вооруженных силах России модернизируется дольше всего.
 
БезопасностьСааремааПетроградЧерное мореКаспийская флотилияНАТОВооруженные силы УкраиныСу-33Ка-27Су-27
 
 
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