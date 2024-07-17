https://ria.ru/20240717/arheologi-1960165761.html

Археологи нашли уникальные предметы XIX века в Таганском районе Москвы

Археологи нашли уникальные предметы XIX века в Таганском районе Москвы - РИА Новости, 17.07.2024

Археологи нашли уникальные предметы XIX века в Таганском районе Москвы

Археологи обнаружили уникальные предметы XIX века в Таганском районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T08:34

2024-07-17T08:34

2024-07-17T08:53

наука

москва

саксония

наука

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Археологи обнаружили уникальные предметы XIX века в Таганском районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Артефакты были найдены в Таганском районе, сейчас их готовят к передаче в музейный фонд. Во время археологических работ в районе 4-го Крутицкого переулка специалисты нашли блюдце с клеймом мейсенского фарфора и крышку от помадной баночки доктора Швейкерта. Это ценные экземпляры товаров XIX века, которые пользовались популярностью у состоятельных горожан того времени", - говорится в сообщении на сайте. Блюдце с клеймом мейсенского фарфора в виде двух скрещенных голубых мечей из герба Саксонии - пример утвари, которая служила украшением сервизов знатных домов. Вторая находка, фарфоровая крышка помадной баночки, в свое время продавалась в самой известной московской аптеке XIX века - аптеке Феррейна на Никольской улице, уточнили в сообщении.

https://ria.ru/20230918/monety-1896891380.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, саксония, наука