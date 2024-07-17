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Археологи нашли уникальные предметы XIX века в Таганском районе Москвы - РИА Новости, 17.07.2024
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Наука
 
08:34 17.07.2024 (обновлено: 08:53 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/arheologi-1960165761.html
Археологи нашли уникальные предметы XIX века в Таганском районе Москвы
Археологи нашли уникальные предметы XIX века в Таганском районе Москвы - РИА Новости, 17.07.2024
Археологи нашли уникальные предметы XIX века в Таганском районе Москвы
Археологи обнаружили уникальные предметы XIX века в Таганском районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T08:34
2024-07-17T08:53
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Археологи обнаружили уникальные предметы XIX века в Таганском районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Артефакты были найдены в Таганском районе, сейчас их готовят к передаче в музейный фонд. Во время археологических работ в районе 4-го Крутицкого переулка специалисты нашли блюдце с клеймом мейсенского фарфора и крышку от помадной баночки доктора Швейкерта. Это ценные экземпляры товаров XIX века, которые пользовались популярностью у состоятельных горожан того времени", - говорится в сообщении на сайте. Блюдце с клеймом мейсенского фарфора в виде двух скрещенных голубых мечей из герба Саксонии - пример утвари, которая служила украшением сервизов знатных домов. Вторая находка, фарфоровая крышка помадной баночки, в свое время продавалась в самой известной московской аптеке XIX века - аптеке Феррейна на Никольской улице, уточнили в сообщении.
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Наука, Москва, Саксония, Наука
Археологи нашли уникальные предметы XIX века в Таганском районе Москвы

Археологи обнаружили уникальные предметы XIX века в Таганском районе Москвы

© Фото : пресс-служба департамента культурного наследия МосквыУникальные предметы XIX века, обнаруженные археологами в Таганском районе Москвы
Уникальные предметы XIX века, обнаруженные археологами в Таганском районе Москвы - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : пресс-служба департамента культурного наследия Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Археологи обнаружили уникальные предметы XIX века в Таганском районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Артефакты были найдены в Таганском районе, сейчас их готовят к передаче в музейный фонд. Во время археологических работ в районе 4-го Крутицкого переулка специалисты нашли блюдце с клеймом мейсенского фарфора и крышку от помадной баночки доктора Швейкерта. Это ценные экземпляры товаров XIX века, которые пользовались популярностью у состоятельных горожан того времени", - говорится в сообщении на сайте.
© Фото : пресс-служба департамента культурного наследия МосквыУникальные предметы XIX века, обнаруженные археологами в Таганском районе Москвы
Уникальные предметы XIX века, обнаруженные археологами в Таганском районе Москвы - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : пресс-служба департамента культурного наследия Москвы
Уникальные предметы XIX века, обнаруженные археологами в Таганском районе Москвы
Блюдце с клеймом мейсенского фарфора в виде двух скрещенных голубых мечей из герба Саксонии - пример утвари, которая служила украшением сервизов знатных домов. Вторая находка, фарфоровая крышка помадной баночки, в свое время продавалась в самой известной московской аптеке XIX века - аптеке Феррейна на Никольской улице, уточнили в сообщении.
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