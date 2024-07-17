Археологи нашли уникальные предметы XIX века в Таганском районе Москвы
Археологи обнаружили уникальные предметы XIX века в Таганском районе Москвы
© Фото : пресс-служба департамента культурного наследия МосквыУникальные предметы XIX века, обнаруженные археологами в Таганском районе Москвы
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Археологи обнаружили уникальные предметы XIX века в Таганском районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Артефакты были найдены в Таганском районе, сейчас их готовят к передаче в музейный фонд. Во время археологических работ в районе 4-го Крутицкого переулка специалисты нашли блюдце с клеймом мейсенского фарфора и крышку от помадной баночки доктора Швейкерта. Это ценные экземпляры товаров XIX века, которые пользовались популярностью у состоятельных горожан того времени", - говорится в сообщении на сайте.
© Фото : пресс-служба департамента культурного наследия МосквыУникальные предметы XIX века, обнаруженные археологами в Таганском районе Москвы
Уникальные предметы XIX века, обнаруженные археологами в Таганском районе Москвы
Блюдце с клеймом мейсенского фарфора в виде двух скрещенных голубых мечей из герба Саксонии - пример утвари, которая служила украшением сервизов знатных домов. Вторая находка, фарфоровая крышка помадной баночки, в свое время продавалась в самой известной московской аптеке XIX века - аптеке Феррейна на Никольской улице, уточнили в сообщении.
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18 сентября 2023, 07:53