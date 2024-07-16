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Более 6 тысяч жителей Подмосковья узнали о здоровье родных по номеру 122 - РИА Новости, 16.07.2024
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Новости Подмосковья
 
16:54 16.07.2024 (обновлено: 16:56 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/zhiteli-1960069907.html
Более 6 тысяч жителей Подмосковья узнали о здоровье родных по номеру 122
Более 6 тысяч жителей Подмосковья узнали о здоровье родных по номеру 122 - РИА Новости, 16.07.2024
Более 6 тысяч жителей Подмосковья узнали о здоровье родных по номеру 122
Жители Подмосковья более 6 тысяч раз с начала года воспользовались возможностью узнать о состоянии родственника в больнице по номеру 122, сообщил министр... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:54
2024-07-16T16:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жители Подмосковья более 6 тысяч раз с начала года воспользовались возможностью узнать о состоянии родственника в больнице по номеру 122, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Узнать о состоянии родственника в больнице можно оставив заявку по номеру 122. После этого сотрудник больницы или лечащий врач самостоятельно свяжется с заявителем и ответит на все вопросы. С начала года такой возможностью воспользовались уже более 6 тысяч раз", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. На данный момент проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

Более 6 тысяч жителей Подмосковья узнали о здоровье родных по номеру 122

© РИА Новости / Илона ГоловинаМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Илона Головина
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жители Подмосковья более 6 тысяч раз с начала года воспользовались возможностью узнать о состоянии родственника в больнице по номеру 122, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
"Узнать о состоянии родственника в больнице можно оставив заявку по номеру 122. После этого сотрудник больницы или лечащий врач самостоятельно свяжется с заявителем и ответит на все вопросы. С начала года такой возможностью воспользовались уже более 6 тысяч раз", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
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По данным ведомства, получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. На данный момент проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Сапанюк
 
 
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