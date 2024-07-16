https://ria.ru/20240716/zhertvy-1960024891.html

В секторе Газа из-за израильских ударов за сутки погибли 49 человек

В секторе Газа из-за израильских ударов за сутки погибли 49 человек - РИА Новости, 16.07.2024

В секторе Газа из-за израильских ударов за сутки погибли 49 человек

Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали 49 человек, 69 пострадали, сообщает местное министерство здравоохранения. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:31

2024-07-16T14:31

2024-07-16T14:31

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали 49 человек, 69 пострадали, сообщает местное министерство здравоохранения. "За последние 24 часа израильская оккупация совершила два массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 49 погибших и 69 пострадавших", - говорится сообщении. По данным ведомства, число погибших в секторе Газа с начала конфликта выросло до 38 713, пострадали более 89,1 тысячи человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240506/rafakh-1944042813.html

https://ria.ru/20240716/izrail-1959972018.html

https://ria.ru/20240602/gaza-1950004784.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году