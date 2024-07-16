В секторе Газа из-за израильских ударов за сутки погибли 49 человек
Минздрав Газы: жертвами ударов Израиля за сутки стали 49 человек, 69 пострадали
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
КАИР, 16 июл - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали 49 человек, 69 пострадали, сообщает местное министерство здравоохранения.
"За последние 24 часа израильская оккупация совершила два массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 49 погибших и 69 пострадавших", - говорится сообщении.
По данным ведомства, число погибших в секторе Газа с начала конфликта выросло до 38 713, пострадали более 89,1 тысячи человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.