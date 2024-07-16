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Зенитчики группировки "Центр" прикрыли от БПЛА позиции под Авдеевкой - РИА Новости, 16.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:34 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/zenitchiki-1959915473.html
Зенитчики группировки "Центр" прикрыли от БПЛА позиции под Авдеевкой
Зенитчики группировки "Центр" прикрыли от БПЛА позиции под Авдеевкой - РИА Новости, 16.07.2024
Зенитчики группировки "Центр" прикрыли от БПЛА позиции под Авдеевкой
Зенитчики группировки "Центр" прикрыли от украинских БПЛА российские позиции на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T05:34
2024-07-16T05:34
специальная военная операция на украине
россия
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ЛУГАНСК, 16 июл – РИА Новости. Зенитчики группировки "Центр" прикрыли от украинских БПЛА российские позиции на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие зенитного подразделения группировки войск "Центр" организовали воздушное прикрытие позиций российских подразделений от БПЛА различных типов на авдеевском направлении зоны проведения спецоперации", - сообщили в оборонном ведомстве. В МО РФ добавили, что основным средством поражения расчёта является 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт НСВ "Утёс", предназначенный для поражения воздушных целей и борьбы с легкобронированными целями, огневыми средствами, живой силой противника. Также расчёт имеет на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла", которые при помощи ракет с оптической головкой самонаведения позволяют поражать воздушные цели на дальностях до 5 тысяч метров. Кроме этого, для поражения низколетящих БПЛА и дронов противника зенитчики используют пулемёты и автоматы Калашникова, а также гладкоствольные ружья различных калибров. "Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность в небе от разведывательных беспилотников и ударных. Получается сбивать и FPV, и разведывательные дроны - тут все зависит от его маршрута. Если дрон идет высоко, то просто больше снарядов тратить приходится", – рассказал командир отделения зенитно-ракетного взвода с позывным "Марс". Зенитные подразделения, рассредоточенные в разных районах по всей глубине позиций российских войск, ежедневно выполняют задачи по обнаружению и уничтожению беспилотников противника самолётного типа, ударных промышленных гексокоптеров, разведывательных квадрокоптеров и ударных дронов-камикадзе.
https://ria.ru/20240716/su-34--1959915295.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Зенитчики группировки "Центр" прикрыли от БПЛА позиции под Авдеевкой

Зенитчики группировки "Центр" прикрыли от БПЛА позиции ВС России под Авдеевкой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий
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ЛУГАНСК, 16 июл – РИА Новости. Зенитчики группировки "Центр" прикрыли от украинских БПЛА российские позиции на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие зенитного подразделения группировки войск "Центр" организовали воздушное прикрытие позиций российских подразделений от БПЛА различных типов на авдеевском направлении зоны проведения спецоперации", - сообщили в оборонном ведомстве.
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В МО РФ добавили, что основным средством поражения расчёта является 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт НСВ "Утёс", предназначенный для поражения воздушных целей и борьбы с легкобронированными целями, огневыми средствами, живой силой противника. Также расчёт имеет на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла", которые при помощи ракет с оптической головкой самонаведения позволяют поражать воздушные цели на дальностях до 5 тысяч метров. Кроме этого, для поражения низколетящих БПЛА и дронов противника зенитчики используют пулемёты и автоматы Калашникова, а также гладкоствольные ружья различных калибров.
"Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность в небе от разведывательных беспилотников и ударных. Получается сбивать и FPV, и разведывательные дроны - тут все зависит от его маршрута. Если дрон идет высоко, то просто больше снарядов тратить приходится", – рассказал командир отделения зенитно-ракетного взвода с позывным "Марс".
Зенитные подразделения, рассредоточенные в разных районах по всей глубине позиций российских войск, ежедневно выполняют задачи по обнаружению и уничтожению беспилотников противника самолётного типа, ударных промышленных гексокоптеров, разведывательных квадрокоптеров и ударных дронов-камикадзе.
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