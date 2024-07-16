https://ria.ru/20240716/zenitchiki-1959915473.html

Зенитчики группировки "Центр" прикрыли от БПЛА позиции под Авдеевкой

Зенитчики группировки "Центр" прикрыли от БПЛА позиции под Авдеевкой - РИА Новости, 16.07.2024

Зенитчики группировки "Центр" прикрыли от БПЛА позиции под Авдеевкой

Зенитчики группировки "Центр" прикрыли от украинских БПЛА российские позиции на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T05:34

2024-07-16T05:34

2024-07-16T05:34

специальная военная операция на украине

россия

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ЛУГАНСК, 16 июл – РИА Новости. Зенитчики группировки "Центр" прикрыли от украинских БПЛА российские позиции на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие зенитного подразделения группировки войск "Центр" организовали воздушное прикрытие позиций российских подразделений от БПЛА различных типов на авдеевском направлении зоны проведения спецоперации", - сообщили в оборонном ведомстве. В МО РФ добавили, что основным средством поражения расчёта является 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт НСВ "Утёс", предназначенный для поражения воздушных целей и борьбы с легкобронированными целями, огневыми средствами, живой силой противника. Также расчёт имеет на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла", которые при помощи ракет с оптической головкой самонаведения позволяют поражать воздушные цели на дальностях до 5 тысяч метров. Кроме этого, для поражения низколетящих БПЛА и дронов противника зенитчики используют пулемёты и автоматы Калашникова, а также гладкоствольные ружья различных калибров. "Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность в небе от разведывательных беспилотников и ударных. Получается сбивать и FPV, и разведывательные дроны - тут все зависит от его маршрута. Если дрон идет высоко, то просто больше снарядов тратить приходится", – рассказал командир отделения зенитно-ракетного взвода с позывным "Марс". Зенитные подразделения, рассредоточенные в разных районах по всей глубине позиций российских войск, ежедневно выполняют задачи по обнаружению и уничтожению беспилотников противника самолётного типа, ударных промышленных гексокоптеров, разведывательных квадрокоптеров и ударных дронов-камикадзе.

https://ria.ru/20240716/su-34--1959915295.html

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