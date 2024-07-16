Зеленский увидел "позитивные сигналы" от Запада по ударам вглубь России
Зеленский заявил о "позитивных сигналах" от Запада по ударам вглубь России
© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Украина начала получать "некоторые позитивные сигналы" по использованию западного дальнобойного вооружения для ударов вглубь России, с таким утверждением на пресс-конференции в Киеве выступил Владимир Зеленский, его слова приводит издание Politico.
"Мы начали получать некоторые позитивные сигналы по использованию дальнобойных средств: некоторые", — заявил Зеленский.
В июне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что разрешение применять американское оружие для ударов по России распространяется на все территории, где войска противника пересекают границу Украины. Вместе с тем первоначально это касалось только тех районов, которые граничат с Харьковской областью.
Как сообщили РИА Новости в Госдепе, Джо Байден также разрешил киевскому режиму использовать американское вооружение для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении "бить куда угодно" речи не идет.
Президент Владимир Путин в конце мая заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России ракетными комплексами, переданными ВСУ Западом. По его словам, Москва рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.
Как отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Он подчеркнул, что ВСУ уже наносят удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.