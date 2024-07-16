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Зеленский увидел "позитивные сигналы" от Запада по ударам вглубь России - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 16.07.2024 (обновлено: 07:15 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/zelenskiy-1959918815.html
Зеленский увидел "позитивные сигналы" от Запада по ударам вглубь России
Зеленский увидел "позитивные сигналы" от Запада по ударам вглубь России - РИА Новости, 16.07.2024
Зеленский увидел "позитивные сигналы" от Запада по ударам вглубь России
Украина начала получать "некоторые позитивные сигналы" по использованию западного дальнобойного вооружения для ударов вглубь России, с таким утверждением на... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T07:11
2024-07-16T07:15
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
джейк салливан
джо байден
вооруженные силы украины
государственный департамент сша
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Украина начала получать "некоторые позитивные сигналы" по использованию западного дальнобойного вооружения для ударов вглубь России, с таким утверждением на пресс-конференции в Киеве выступил Владимир Зеленский, его слова приводит издание Politico."Мы начали получать некоторые позитивные сигналы по использованию дальнобойных средств: некоторые", — заявил Зеленский.В июне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что разрешение применять американское оружие для ударов по России распространяется на все территории, где войска противника пересекают границу Украины. Вместе с тем первоначально это касалось только тех районов, которые граничат с Харьковской областью.Как сообщили РИА Новости в Госдепе, Джо Байден также разрешил киевскому режиму использовать американское вооружение для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении "бить куда угодно" речи не идет.Президент Владимир Путин в конце мая заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России ракетными комплексами, переданными ВСУ Западом. По его словам, Москва рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.Как отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Он подчеркнул, что ВСУ уже наносят удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959256927.html
https://ria.ru/20240712/ssha-1959122742.html
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россия, украина, владимир зеленский, джейк салливан, джо байден, вооруженные силы украины, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Государственный департамент США
Зеленский увидел "позитивные сигналы" от Запада по ударам вглубь России

Зеленский заявил о "позитивных сигналах" от Запада по ударам вглубь России

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Украина начала получать "некоторые позитивные сигналы" по использованию западного дальнобойного вооружения для ударов вглубь России, с таким утверждением на пресс-конференции в Киеве выступил Владимир Зеленский, его слова приводит издание Politico.
"Мы начали получать некоторые позитивные сигналы по использованию дальнобойных средств: некоторые", — заявил Зеленский.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
США могли снять ограничения на использование оружия, предположили в МИД
12 июля, 15:06
В июне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что разрешение применять американское оружие для ударов по России распространяется на все территории, где войска противника пересекают границу Украины. Вместе с тем первоначально это касалось только тех районов, которые граничат с Харьковской областью.
Как сообщили РИА Новости в Госдепе, Джо Байден также разрешил киевскому режиму использовать американское вооружение для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении "бить куда угодно" речи не идет.
Президент Владимир Путин в конце мая заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России ракетными комплексами, переданными ВСУ Западом. По его словам, Москва рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.
Как отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Он подчеркнул, что ВСУ уже наносят удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Байден назвал разрешение ВСУ атаковать Россию "краткосрочным позволением"
12 июля, 03:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДжейк СалливанДжо БайденВооруженные силы УкраиныГосударственный департамент США
 
 
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