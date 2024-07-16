https://ria.ru/20240716/zelenskiy-1959918815.html

Зеленский увидел "позитивные сигналы" от Запада по ударам вглубь России

Зеленский увидел "позитивные сигналы" от Запада по ударам вглубь России - РИА Новости, 16.07.2024

Зеленский увидел "позитивные сигналы" от Запада по ударам вглубь России

Украина начала получать "некоторые позитивные сигналы" по использованию западного дальнобойного вооружения для ударов вглубь России, с таким утверждением на... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T07:11

2024-07-16T07:11

2024-07-16T07:15

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир зеленский

джейк салливан

джо байден

вооруженные силы украины

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b85803f066de3050835ee3a833c1968f.jpg

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Украина начала получать "некоторые позитивные сигналы" по использованию западного дальнобойного вооружения для ударов вглубь России, с таким утверждением на пресс-конференции в Киеве выступил Владимир Зеленский, его слова приводит издание Politico."Мы начали получать некоторые позитивные сигналы по использованию дальнобойных средств: некоторые", — заявил Зеленский.В июне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что разрешение применять американское оружие для ударов по России распространяется на все территории, где войска противника пересекают границу Украины. Вместе с тем первоначально это касалось только тех районов, которые граничат с Харьковской областью.Как сообщили РИА Новости в Госдепе, Джо Байден также разрешил киевскому режиму использовать американское вооружение для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении "бить куда угодно" речи не идет.Президент Владимир Путин в конце мая заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России ракетными комплексами, переданными ВСУ Западом. По его словам, Москва рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.Как отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Он подчеркнул, что ВСУ уже наносят удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.

https://ria.ru/20240712/ukraina-1959256927.html

https://ria.ru/20240712/ssha-1959122742.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир зеленский, джейк салливан, джо байден, вооруженные силы украины, государственный департамент сша