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Зеленский инициировал закон о лишении "Героя Украины" за поддержку России - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/zelenskij-1960119862.html
Зеленский инициировал закон о лишении "Героя Украины" за поддержку России
Зеленский инициировал закон о лишении "Героя Украины" за поддержку России - РИА Новости, 16.07.2024
Зеленский инициировал закон о лишении "Героя Украины" за поддержку России
Владимир Зеленский заявил, что инициировал законопроект о лишении звания "Героя Украины" и других государственных наград за поддержку России и просто нахождение РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:50
2024-07-16T20:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что инициировал законопроект о лишении звания "Героя Украины" и других государственных наград за поддержку России и просто нахождение на территории РФ. "Это законопроект о внесении изменений в уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс и другие законодательные акты Украины о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора (РФ - ред.)... Это касается тех, кто получил государственные награды Украины, в том числе "Героя Украины", ордена за заслуги и другие, но... сейчас так или иначе поддерживает Россию или вообще пребывает на ее территории", - заявил Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Зеленский сказал, что будет торопить Раду с рассмотрением законопроекта. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путём. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240716/ugroza-1959928611.html
https://ria.ru/20240716/nyt-1959955604.html
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россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский инициировал закон о лишении "Героя Украины" за поддержку России

Зеленский предложил лишать звания "Герой Украины" за поддержку или переезд в РФ

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что инициировал законопроект о лишении звания "Героя Украины" и других государственных наград за поддержку России и просто нахождение на территории РФ.
«
"Это законопроект о внесении изменений в уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс и другие законодательные акты Украины о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора (РФ - ред.)... Это касается тех, кто получил государственные награды Украины, в том числе "Героя Украины", ордена за заслуги и другие, но... сейчас так или иначе поддерживает Россию или вообще пребывает на ее территории", - заявил Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
"Кошмар для Зеленского". На Западе предупредили Украину об угрозе из-за США
Вчера, 09:21
Зеленский сказал, что будет торопить Раду с рассмотрением законопроекта.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путём. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ раскрыли, что Украина запланировала по конфликту с Россией
Вчера, 11:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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