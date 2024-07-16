https://ria.ru/20240716/zayavlenie-1960133007.html

СМИ: на критиковавшую руководство ВСУ депутата написали заявление в СБУ

СМИ: на критиковавшую руководство ВСУ депутата написали заявление в СБУ - РИА Новости, 16.07.2024

СМИ: на критиковавшую руководство ВСУ депутата написали заявление в СБУ

Депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский подал заявление в Службу безопасности Украины на неоднократно критиковавшую руководство ВСУ депутата Рады... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T22:47

2024-07-16T22:47

2024-07-16T22:47

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский подал заявление в Службу безопасности Украины на неоднократно критиковавшую руководство ВСУ депутата Рады Марьяну Безуглую. Ранее Безуглую внесли в базу скандального сайта "Миротворец" из-за обвинений в дискредитации украинской армии. "Нардеп (Федор - ред.) Вениславский подал заявление в Службу безопасности Украины на свою коллегу (депутата Верховной рады Марьяну - ред.) Безуглую из-за разглашения ею информации с закрытого заседания комитета (Рады по нацбезопасности, обороне и разведке - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как сообщили журналисты, Вениславский не уточнил, какую именно закрытую информацию распространила Безуглая, однако о своем намерении обратиться в СБУ он заявлял еще 5 июля. Ранее Комитет Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке уволил критиковавшую командование ВСУ Безуглую с должности главы парламентского подкомитета по гражданскому контролю. Ранее нардеп заявила, что предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий против России и за провал контрнаступления. Она также обвиняла Залужного в том, что он не представил никакого плана действий на год. Украинский парламентарий Вениславский заявил, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.

https://ria.ru/20240716/rada-1959986191.html

https://ria.ru/20240714/ukraina-1959546169.html

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в мире, украина, россия, федор вениславский, валерий залужный, верховная рада украины, вооруженные силы украины, служба безопасности украины