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СМИ: на критиковавшую руководство ВСУ депутата написали заявление в СБУ - РИА Новости, 16.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:47 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/zayavlenie-1960133007.html
СМИ: на критиковавшую руководство ВСУ депутата написали заявление в СБУ
СМИ: на критиковавшую руководство ВСУ депутата написали заявление в СБУ - РИА Новости, 16.07.2024
СМИ: на критиковавшую руководство ВСУ депутата написали заявление в СБУ
Депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский подал заявление в Службу безопасности Украины на неоднократно критиковавшую руководство ВСУ депутата Рады... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:47
2024-07-16T22:47
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федор вениславский
валерий залужный
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский подал заявление в Службу безопасности Украины на неоднократно критиковавшую руководство ВСУ депутата Рады Марьяну Безуглую. Ранее Безуглую внесли в базу скандального сайта "Миротворец" из-за обвинений в дискредитации украинской армии. "Нардеп (Федор - ред.) Вениславский подал заявление в Службу безопасности Украины на свою коллегу (депутата Верховной рады Марьяну - ред.) Безуглую из-за разглашения ею информации с закрытого заседания комитета (Рады по нацбезопасности, обороне и разведке - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как сообщили журналисты, Вениславский не уточнил, какую именно закрытую информацию распространила Безуглая, однако о своем намерении обратиться в СБУ он заявлял еще 5 июля. Ранее Комитет Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке уволил критиковавшую командование ВСУ Безуглую с должности главы парламентского подкомитета по гражданскому контролю. Ранее нардеп заявила, что предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий против России и за провал контрнаступления. Она также обвиняла Залужного в том, что он не представил никакого плана действий на год. Украинский парламентарий Вениславский заявил, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.
https://ria.ru/20240716/rada-1959986191.html
https://ria.ru/20240714/ukraina-1959546169.html
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в мире, украина, россия, федор вениславский, валерий залужный, верховная рада украины, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Федор Вениславский, Валерий Залужный, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
СМИ: на критиковавшую руководство ВСУ депутата написали заявление в СБУ

Страна: на критиковавшую руководство ВСУ Безуглую написали заявление в СБУ

© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсетиДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсети
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский подал заявление в Службу безопасности Украины на неоднократно критиковавшую руководство ВСУ депутата Рады Марьяну Безуглую.
Ранее Безуглую внесли в базу скандального сайта "Миротворец" из-за обвинений в дискредитации украинской армии.
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Вчера, 12:49
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"Нардеп (Федор - ред.) Вениславский подал заявление в Службу безопасности Украины на свою коллегу (депутата Верховной рады Марьяну - ред.) Безуглую из-за разглашения ею информации с закрытого заседания комитета (Рады по нацбезопасности, обороне и разведке - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Как сообщили журналисты, Вениславский не уточнил, какую именно закрытую информацию распространила Безуглая, однако о своем намерении обратиться в СБУ он заявлял еще 5 июля.
Ранее Комитет Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке уволил критиковавшую командование ВСУ Безуглую с должности главы парламентского подкомитета по гражданскому контролю.
Ранее нардеп заявила, что предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий против России и за провал контрнаступления. Она также обвиняла Залужного в том, что он не представил никакого плана действий на год. Украинский парламентарий Вениславский заявил, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Сырский согласен на капитуляцию ВСУ, заявили в Раде
14 июля, 10:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФедор ВениславскийВалерий ЗалужныйВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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