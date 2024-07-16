СМИ: на критиковавшую руководство ВСУ депутата написали заявление в СБУ
Страна: на критиковавшую руководство ВСУ Безуглую написали заявление в СБУ
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсетиДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсети
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский подал заявление в Службу безопасности Украины на неоднократно критиковавшую руководство ВСУ депутата Рады Марьяну Безуглую.
Ранее Безуглую внесли в базу скандального сайта "Миротворец" из-за обвинений в дискредитации украинской армии.
«
"Нардеп (Федор - ред.) Вениславский подал заявление в Службу безопасности Украины на свою коллегу (депутата Верховной рады Марьяну - ред.) Безуглую из-за разглашения ею информации с закрытого заседания комитета (Рады по нацбезопасности, обороне и разведке - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Как сообщили журналисты, Вениславский не уточнил, какую именно закрытую информацию распространила Безуглая, однако о своем намерении обратиться в СБУ он заявлял еще 5 июля.
Ранее Комитет Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке уволил критиковавшую командование ВСУ Безуглую с должности главы парламентского подкомитета по гражданскому контролю.
Ранее нардеп заявила, что предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий против России и за провал контрнаступления. Она также обвиняла Залужного в том, что он не представил никакого плана действий на год. Украинский парламентарий Вениславский заявил, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.
Сырский согласен на капитуляцию ВСУ, заявили в Раде
14 июля, 10:59