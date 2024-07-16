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Сийярто назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Венгрии
Сийярто назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Венгрии - РИА Новости, 16.07.2024
Сийярто назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Венгрии
Следующее заседание межправкомиссии РФ и Венгрии пройдет 20 сентября в Будапеште, заявил Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:56
2024-07-16T20:56
2024-07-16T20:57
венгрия
россия
будапешт
петер сийярто
сергей лавров
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Следующее заседание межправкомиссии РФ и Венгрии пройдет 20 сентября в Будапеште, заявил Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы определились с датой проведения следующего заседания межправкомиссии, оно состоится 20 сентября в Будапеште", - сказал он журналистам по итогам своей встречи с российским министром Сергеем Лавровым. Сийярто добавил, что Венгрия хочет продолжить сотрудничество с Россией в тех областях, которые не затронуты санкциями.
https://ria.ru/20240305/siyyarto-1931308565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, будапешт, петер сийярто, сергей лавров
Венгрия, Россия, Будапешт, Петер Сийярто, Сергей Лавров
Сийярто назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Венгрии
Сийярто: следующее заседание межправкомиссии РФ и Венгрии пройдет 20 сентября