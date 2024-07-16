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Сийярто назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Венгрии - РИА Новости, 16.07.2024
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20:56 16.07.2024 (обновлено: 20:57 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/zasedanie-1960120776.html
Сийярто назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Венгрии
Сийярто назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Венгрии - РИА Новости, 16.07.2024
Сийярто назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Венгрии
Следующее заседание межправкомиссии РФ и Венгрии пройдет 20 сентября в Будапеште, заявил Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:56
2024-07-16T20:57
венгрия
россия
будапешт
петер сийярто
сергей лавров
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Следующее заседание межправкомиссии РФ и Венгрии пройдет 20 сентября в Будапеште, заявил Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы определились с датой проведения следующего заседания межправкомиссии, оно состоится 20 сентября в Будапеште", - сказал он журналистам по итогам своей встречи с российским министром Сергеем Лавровым. Сийярто добавил, что Венгрия хочет продолжить сотрудничество с Россией в тех областях, которые не затронуты санкциями.
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венгрия, россия, будапешт, петер сийярто, сергей лавров
Венгрия, Россия, Будапешт, Петер Сийярто, Сергей Лавров
Сийярто назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Венгрии

Сийярто: следующее заседание межправкомиссии РФ и Венгрии пройдет 20 сентября

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Следующее заседание межправкомиссии РФ и Венгрии пройдет 20 сентября в Будапеште, заявил Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Мы определились с датой проведения следующего заседания межправкомиссии, оно состоится 20 сентября в Будапеште", - сказал он журналистам по итогам своей встречи с российским министром Сергеем Лавровым.
Сийярто добавил, что Венгрия хочет продолжить сотрудничество с Россией в тех областях, которые не затронуты санкциями.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Сийярто заявил, что политики в Европе просили его наладить связь с Россией
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ВенгрияРоссияБудапештПетер СийяртоСергей Лавров
 
 
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