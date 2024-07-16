https://ria.ru/20240716/zasedanie-1960120776.html

Сийярто назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Венгрии

Сийярто назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Венгрии - РИА Новости, 16.07.2024

Сийярто назвал дату следующего заседания межправкомиссии России и Венгрии

Следующее заседание межправкомиссии РФ и Венгрии пройдет 20 сентября в Будапеште, заявил Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T20:56

2024-07-16T20:56

2024-07-16T20:57

венгрия

россия

будапешт

петер сийярто

сергей лавров

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ООН, 16 июл - РИА Новости. Следующее заседание межправкомиссии РФ и Венгрии пройдет 20 сентября в Будапеште, заявил Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы определились с датой проведения следующего заседания межправкомиссии, оно состоится 20 сентября в Будапеште", - сказал он журналистам по итогам своей встречи с российским министром Сергеем Лавровым. Сийярто добавил, что Венгрия хочет продолжить сотрудничество с Россией в тех областях, которые не затронуты санкциями.

https://ria.ru/20240305/siyyarto-1931308565.html

венгрия

россия

будапешт

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Наталья Макарова

венгрия, россия, будапешт, петер сийярто, сергей лавров