https://ria.ru/20240716/zapad-1959998922.html

Дипломаты стали сомневаться в США после покушения на Трампа, пишут СМИ

Дипломаты стали сомневаться в США после покушения на Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024

Дипломаты стали сомневаться в США после покушения на Трампа, пишут СМИ

Западные дипломаты опасаются, что после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа центром внимания в Вашингтоне станет борьба внутри страны, на Западе РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:26

2024-07-16T13:26

2024-07-16T13:27

в мире

сша

вашингтон (штат)

пенсильвания

дональд трамп

фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Западные дипломаты опасаются, что после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа центром внимания в Вашингтоне станет борьба внутри страны, на Западе выражают сомнения в американской политической системе, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники. "Вместо того, чтобы концентрироваться на реальных врагах... американцы сосредоточатся на убийстве друг друга. А для нас это кошмарный сценарий", - приводит журнал слова неназванного посла восточноевропейской страны в США. Другой высокопоставленный дипломат сообщил журналу, что теперь союзники Вашингтона сомневаются в американской политической системе. "После покушения на (бывшего президента США Рональда) Рейгана союзники были более уверены в системе США... Тогда никто не сомневался в том, что эта система может функционировать дальше. Но теперь? Есть большие сомнения", - приводит его слова Foreign Policy. Журнал добавил, что дипломаты из стран-союзниц США опасаются кризиса демократии и ослабления позиции Вашингтона на международной арене после покушения. Трамп 13 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже экс-президент США заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба страны сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, где проходил митинг. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html

https://ria.ru/20240716/evropa-1959998002.html

https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959811448.html

сша

вашингтон (штат)

пенсильвания

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в мире, сша, вашингтон (штат), пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа