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Дипломаты стали сомневаться в США после покушения на Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
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13:26 16.07.2024 (обновлено: 13:27 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/zapad-1959998922.html
Дипломаты стали сомневаться в США после покушения на Трампа, пишут СМИ
Дипломаты стали сомневаться в США после покушения на Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
Дипломаты стали сомневаться в США после покушения на Трампа, пишут СМИ
Западные дипломаты опасаются, что после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа центром внимания в Вашингтоне станет борьба внутри страны, на Западе РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:26
2024-07-16T13:27
в мире
сша
вашингтон (штат)
пенсильвания
дональд трамп
фбр
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Западные дипломаты опасаются, что после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа центром внимания в Вашингтоне станет борьба внутри страны, на Западе выражают сомнения в американской политической системе, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники. "Вместо того, чтобы концентрироваться на реальных врагах... американцы сосредоточатся на убийстве друг друга. А для нас это кошмарный сценарий", - приводит журнал слова неназванного посла восточноевропейской страны в США. Другой высокопоставленный дипломат сообщил журналу, что теперь союзники Вашингтона сомневаются в американской политической системе. "После покушения на (бывшего президента США Рональда) Рейгана союзники были более уверены в системе США... Тогда никто не сомневался в том, что эта система может функционировать дальше. Но теперь? Есть большие сомнения", - приводит его слова Foreign Policy. Журнал добавил, что дипломаты из стран-союзниц США опасаются кризиса демократии и ослабления позиции Вашингтона на международной арене после покушения. Трамп 13 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже экс-президент США заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба страны сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, где проходил митинг. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html
https://ria.ru/20240716/evropa-1959998002.html
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сша
вашингтон (штат)
пенсильвания
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в мире, сша, вашингтон (штат), пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Вашингтон (штат), Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Дипломаты стали сомневаться в США после покушения на Трампа, пишут СМИ

FP: дипломаты засомневались в политической системе США после покушения на Трампа

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Западные дипломаты опасаются, что после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа центром внимания в Вашингтоне станет борьба внутри страны, на Западе выражают сомнения в американской политической системе, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.
"Вместо того, чтобы концентрироваться на реальных врагах... американцы сосредоточатся на убийстве друг друга. А для нас это кошмарный сценарий", - приводит журнал слова неназванного посла восточноевропейской страны в США.
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
14 июля, 17:44
Другой высокопоставленный дипломат сообщил журналу, что теперь союзники Вашингтона сомневаются в американской политической системе.
"После покушения на (бывшего президента США Рональда) Рейгана союзники были более уверены в системе США... Тогда никто не сомневался в том, что эта система может функционировать дальше. Но теперь? Есть большие сомнения", - приводит его слова Foreign Policy.
Журнал добавил, что дипломаты из стран-союзниц США опасаются кризиса демократии и ослабления позиции Вашингтона на международной арене после покушения.
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ: в Европе опасаются политического насилия после покушения на Трампа
13:23
Трамп 13 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже экс-президент США заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба страны сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, где проходил митинг. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Эксперты рассказали, как покушение на Трампа повлияет на выборы
Вчера, 16:34
 
В миреСШАВашингтон (штат)ПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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