Дипломаты стали сомневаться в США после покушения на Трампа, пишут СМИ
FP: дипломаты засомневались в политической системе США после покушения на Трампа
© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Западные дипломаты опасаются, что после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа центром внимания в Вашингтоне станет борьба внутри страны, на Западе выражают сомнения в американской политической системе, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.
"Вместо того, чтобы концентрироваться на реальных врагах... американцы сосредоточатся на убийстве друг друга. А для нас это кошмарный сценарий", - приводит журнал слова неназванного посла восточноевропейской страны в США.
Другой высокопоставленный дипломат сообщил журналу, что теперь союзники Вашингтона сомневаются в американской политической системе.
"После покушения на (бывшего президента США Рональда) Рейгана союзники были более уверены в системе США... Тогда никто не сомневался в том, что эта система может функционировать дальше. Но теперь? Есть большие сомнения", - приводит его слова Foreign Policy.
Журнал добавил, что дипломаты из стран-союзниц США опасаются кризиса демократии и ослабления позиции Вашингтона на международной арене после покушения.
Трамп 13 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже экс-президент США заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба страны сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, где проходил митинг. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.