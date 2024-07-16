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В Кузбассе подростки повредили воинские захоронения - РИА Новости, 16.07.2024
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09:26 16.07.2024 (обновлено: 13:45 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/zakhoroneniya-1959929854.html
В Кузбассе подростки повредили воинские захоронения
В Кузбассе подростки повредили воинские захоронения - РИА Новости, 16.07.2024
В Кузбассе подростки повредили воинские захоронения
Двое подростков повредили воинские захоронения, в том числе могилы участников СВО, в Новокузнецком районе Кемеровской области, проводится доследственная... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:26
2024-07-16T13:45
происшествия
россия
кемеровская область
новокузнецкий район
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 16 июл – РИА Новости. Двое подростков повредили воинские захоронения, в том числе могилы участников СВО, в Новокузнецком районе Кемеровской области, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону. Сообщение о том, что в селе Березово Новокузнецкого района повреждены места захоронений, в том числе участников специальной военной операции, поступило во вторник. На видео, размещенном в соцсетях очевидцами, запечатлены сваленные и разломанные мраморные и гранитные надгробия, а также кресты. Всего подростки сломали 96 памятников и восемь крестов."По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений). В ходе проведенных следователями СК России и сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу мероприятий в кратчайшие сроки установлена причастность к инциденту двух несовершеннолетних лиц 13 и 15 лет", – говорится в сообщении. В настоящее время следователь СК проводит проверку для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240229/moskva-1930144703.html
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россия
кемеровская область
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происшествия, россия, кемеровская область, новокузнецкий район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Новокузнецкий район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе подростки повредили воинские захоронения

В Кемеровской области двое подростков повредили воинские захоронения

© Фото : СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/TelegramСотрудник СК РФ на месте повреждения воинских захоронений в селе Березово Новокузнецкого района в Кузбассе. 16 июля 2024
Сотрудник СК РФ на месте повреждения воинских захоронений в селе Березово Новокузнецкого района в Кузбассе. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/Telegram
Сотрудник СК РФ на месте повреждения воинских захоронений в селе Березово Новокузнецкого района в Кузбассе. 16 июля 2024
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КЕМЕРОВО, 16 июл – РИА Новости. Двое подростков повредили воинские захоронения, в том числе могилы участников СВО, в Новокузнецком районе Кемеровской области, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.
Сообщение о том, что в селе Березово Новокузнецкого района повреждены места захоронений, в том числе участников специальной военной операции, поступило во вторник.
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На видео, размещенном в соцсетях очевидцами, запечатлены сваленные и разломанные мраморные и гранитные надгробия, а также кресты. Всего подростки сломали 96 памятников и восемь крестов.
"По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений). В ходе проведенных следователями СК России и сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу мероприятий в кратчайшие сроки установлена причастность к инциденту двух несовершеннолетних лиц 13 и 15 лет", – говорится в сообщении.
В настоящее время следователь СК проводит проверку для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.
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