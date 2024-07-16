https://ria.ru/20240716/zakhoroneniya-1959929854.html

В Кузбассе подростки повредили воинские захоронения

В Кузбассе подростки повредили воинские захоронения - РИА Новости, 16.07.2024

В Кузбассе подростки повредили воинские захоронения

Двое подростков повредили воинские захоронения, в том числе могилы участников СВО, в Новокузнецком районе Кемеровской области, проводится доследственная... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T09:26

2024-07-16T09:26

2024-07-16T13:45

происшествия

россия

кемеровская область

новокузнецкий район

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 16 июл – РИА Новости. Двое подростков повредили воинские захоронения, в том числе могилы участников СВО, в Новокузнецком районе Кемеровской области, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону. Сообщение о том, что в селе Березово Новокузнецкого района повреждены места захоронений, в том числе участников специальной военной операции, поступило во вторник. На видео, размещенном в соцсетях очевидцами, запечатлены сваленные и разломанные мраморные и гранитные надгробия, а также кресты. Всего подростки сломали 96 памятников и восемь крестов."По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений). В ходе проведенных следователями СК России и сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу мероприятий в кратчайшие сроки установлена причастность к инциденту двух несовершеннолетних лиц 13 и 15 лет", – говорится в сообщении. В настоящее время следователь СК проводит проверку для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240229/moskva-1930144703.html

https://ria.ru/20240701/arest-1956727103.html

россия

кемеровская область

новокузнецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, кемеровская область, новокузнецкий район, следственный комитет россии (ск рф)