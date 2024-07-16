Захарова связала блокировку немецкого журнала с ее интервью
Захарова: блокировка немецкого журнала Compact связана с правдой о России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что блокировка немецкого политического журнала Compact связана с тем, что она высказала в интервью изданию правду, которую скрывает правительство ФРГ от населения.
Тринадцатого июля на сайте журнала было опубликовано интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.
В Германии министр высказал всю правду о России и поплатился
1 августа 2022, 16:28
"Думаю, главная причина в том, что была озвучена правда, которую тщательно скрывают от немцев. Цитаты из интервью: "ФРГ не получает российский газ только потому, что Германии запретили это делать США", "Россия, СССР никогда инициативно не прекращали поставки газа в Европу и ЕС", "Технически восстановить поставки газа по сохранившейся нитке газопровода "Северный поток" - вопрос нескольких недель", - написала Захарова.
Она подчеркнула, что согласилась на прямой и открытый разговор, и беседа с журналом получилась. "Видимо, в понедельник в МВД Германии интервью посмотрели. А во вторник в редакции прошли обыски, и издание запретили", - добавила Захарова.
Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер сообщила, что журнал был закрыт по ее настоянию из-за того, что тот якобы является "центральным рупором" правоэкстремистской сцены и ведет агитацию против евреев, людей с миграционным бэкграундом и парламентской демократии. Во вторник в связанных с изданием помещениях в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Саксония и Саксония-Анхальт проходят обыски.
По оценке МВД, издание распространяло "антисемитские, расистские, враждебные к меньшинствам, исторически ревизионистские" материалы и теории заговора. В то же время на сайте издания опубликовано несколько материалов, посвященных антисемитизму мигрантов или граждан ФРГ с миграционным прошлым, возмущенных действием Израиля в Газе. Также на сайте есть материалы, критикующие методы ведения борьбы Израиля с ХАМАС.
Ежемесячные выпуски Compact выходили с 2010 года тиражом в 40 тысяч экземпляров, также у журнала был свой сайт и YouTube-канал. Главным редактором журнала является Юрген Эльзессер. Считается, что издание поддерживает тесные связи с партией "Альтернатива для Германии" и другими европейскими движениями "новых правых".