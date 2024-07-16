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В Якутии из-за лесных пожаров вызывают искусственные дожди - РИА Новости, 16.07.2024
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14:15 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/yakutiya-1960016271.html
В Якутии из-за лесных пожаров вызывают искусственные дожди
В Якутии из-за лесных пожаров вызывают искусственные дожди - РИА Новости, 16.07.2024
В Якутии из-за лесных пожаров вызывают искусственные дожди
Искусственные дожди вызывает самолет-зондировщик ЯК-40 в Олекминском районе Якутии, где пожары бушуют вблизи населенных пунктов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:15
2024-07-16T14:15
происшествия
олекминский район
природные пожары в россии
россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Искусственные дожди вызывает самолет-зондировщик ЯК-40 в Олекминском районе Якутии, где пожары бушуют вблизи населенных пунктов, сообщает пресс-служба региональной Службы спасения. Ранее первый замглавы региона Дмитрий Садовников сообщал о том, что в Олекминском районе Якутии горит свыше 200 тысяч гектаров леса, огонь тушат более 530 человек, это почти треть задействованных сил по всей республике. "Сегодня самолет-зондировщик ЯК-40 провел работы по усиливанию осадков в Олекминском районе", - рассказали в пресс-службе. По данным ведомства, лесные пожары на расстоянии 7-13 километров зарегистрированы в пяти населенных пунктах Олекминского района Якутии. Согласно оперативной информации, на расстоянии 9,8 километров от села Бясь-Кюель горит свыше 13 тысяч гектаров леса. Огонь тушат 74 человека и три единицы техники, имеются естественные преграды в виде речки и озёр. Более 15 тысяч гектаров составляет площадь пожара в 13,5 километрах от села Дабан, где на тушении задействованы 131 человек и 14 единиц техники. Проложена минполоса протяжённостью 4,7 километра. Ближе, чем в 10 километрах от села Куду-Кюель горит лесной пожар площадью 3 524 гектара. На тушении работают 47 человек. На расстоянии 8,8 километра от cела Хоринцы продолжается пожар площадью 309 гектаров. На тушении задействовано 17 человек. Еще один пожар горит на расстоянии 7,8 километров от cела Тяня, площадь - 2 551 гектаров, на тушении задействованы 14 человек и одна единица техники.
https://ria.ru/20240712/pozhar-1959138526.html
https://ria.ru/20240714/rossija-1959527001.html
https://ria.ru/20240715/pozhary-1959684646.html
олекминский район
россия
республика саха (якутия)
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происшествия, олекминский район, природные пожары в россии, россия, республика саха (якутия)
Происшествия, Олекминский район, Природные пожары в России, Россия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии из-за лесных пожаров вызывают искусственные дожди

В Олекминском районе Якутии из-за лесных пожаров вызывают искусственные дожди

© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия) | Перейти в медиабанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Прокуратура Республики Саха (Якутия)
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Лесной пожар в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Искусственные дожди вызывает самолет-зондировщик ЯК-40 в Олекминском районе Якутии, где пожары бушуют вблизи населенных пунктов, сообщает пресс-служба региональной Службы спасения.
Ранее первый замглавы региона Дмитрий Садовников сообщал о том, что в Олекминском районе Якутии горит свыше 200 тысяч гектаров леса, огонь тушат более 530 человек, это почти треть задействованных сил по всей республике.
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"Сегодня самолет-зондировщик ЯК-40 провел работы по усиливанию осадков в Олекминском районе", - рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, лесные пожары на расстоянии 7-13 километров зарегистрированы в пяти населенных пунктах Олекминского района Якутии.
Согласно оперативной информации, на расстоянии 9,8 километров от села Бясь-Кюель горит свыше 13 тысяч гектаров леса. Огонь тушат 74 человека и три единицы техники, имеются естественные преграды в виде речки и озёр.
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Более 15 тысяч гектаров составляет площадь пожара в 13,5 километрах от села Дабан, где на тушении задействованы 131 человек и 14 единиц техники. Проложена минполоса протяжённостью 4,7 километра.
Ближе, чем в 10 километрах от села Куду-Кюель горит лесной пожар площадью 3 524 гектара. На тушении работают 47 человек.
На расстоянии 8,8 километра от cела Хоринцы продолжается пожар площадью 309 гектаров. На тушении задействовано 17 человек.
Еще один пожар горит на расстоянии 7,8 километров от cела Тяня, площадь - 2 551 гектаров, на тушении задействованы 14 человек и одна единица техники.
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ПроисшествияОлекминский районПриродные пожары в РоссииРоссияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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