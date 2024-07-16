https://ria.ru/20240716/yakutiya-1959985936.html

В Олекминском районе Якутии горит свыше 200 тысяч гектаров леса

В Олекминском районе Якутии горит свыше 200 тысяч гектаров леса - РИА Новости, 16.07.2024

В Олекминском районе Якутии горит свыше 200 тысяч гектаров леса

Свыше 200 тысяч гектаров леса горит в Олекминском районе Якутии, где тушат огонь более 530 человек, это почти треть задействованных сил по всей республике,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:48

2024-07-16T12:48

2024-07-16T12:48

происшествия

олекминский район

россия

дмитрий садовник

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Свыше 200 тысяч гектаров леса горит в Олекминском районе Якутии, где тушат огонь более 530 человек, это почти треть задействованных сил по всей республике, сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Садовников в своем Telegram-канале. По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики на общей площади свыше 936 тысяч гектаров действуют 165 природных пожаров и два - на землях иных категорий. Как отметил Садовников, в Олекминском районе сохраняется сложная пожароопасная обстановка. "Действуют 32 лесных пожара площадью свыше 200 тысяч га. В их тушении задействовано более 530 человек. Это почти треть всех сил, ведущих борьбу с огнем по всей Якутии", - рассказал он. Первый вице-премьер правительства Якутии подчеркнул, что олекминчане один на один с бедой не оставлены. Из общего числа огнеборцев только свыше 60 являются местными жителями. Проблемным остается доставить спасателей для тушения лесного пожара вблизи села Тяня. Вертолет Ми-8 с группой вылетал в село и не смог совершить посадку из-за сильной задымленности. "В настоящее время в Тяне работают 2 сотрудника ГБУ "Авиалесоохрана" наравне с местными. Ранее борт оставил их в устье реки Чара, откуда до села она добрались уже на моторной лодке. Сейчас этот маневр повторить невозможно из-за обмеления водного источника. Помимо 10 спасателей, как только позволит видимость, на подмогу к огнеборцам добавим пять работников Государственной противопожарной службы", - добавил Садовников. Несмотря на острую нехватку пожарных, увеличение сил в Олекминском районе продолжается. Вчера в райцентр прилетели сотрудники ГАУ "Якутлесурс". Туда же наземным путем направляются более 10 парашютистов и десантников ФБУ "Авиалесоохрана". В готовности к вылету стоит борт МЧС России с водосливным устройством.

https://ria.ru/20240714/rossija-1959527001.html

https://ria.ru/20240712/pozhar-1959138526.html

https://ria.ru/20240715/pozhary-1959684646.html

олекминский район

россия

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происшествия, олекминский район, россия, дмитрий садовник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии