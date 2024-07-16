В Олекминском районе Якутии горит свыше 200 тысяч гектаров леса
В Якутии более 530 человек тушат огонь на 200 тысяч гектарах леса
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета
Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета. Архивное фото
ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Свыше 200 тысяч гектаров леса горит в Олекминском районе Якутии, где тушат огонь более 530 человек, это почти треть задействованных сил по всей республике, сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Садовников в своем Telegram-канале.
По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики на общей площади свыше 936 тысяч гектаров действуют 165 природных пожаров и два - на землях иных категорий.
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Как отметил Садовников, в Олекминском районе сохраняется сложная пожароопасная обстановка. "Действуют 32 лесных пожара площадью свыше 200 тысяч га. В их тушении задействовано более 530 человек. Это почти треть всех сил, ведущих борьбу с огнем по всей Якутии", - рассказал он.
Первый вице-премьер правительства Якутии подчеркнул, что олекминчане один на один с бедой не оставлены. Из общего числа огнеборцев только свыше 60 являются местными жителями.
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Проблемным остается доставить спасателей для тушения лесного пожара вблизи села Тяня. Вертолет Ми-8 с группой вылетал в село и не смог совершить посадку из-за сильной задымленности. "В настоящее время в Тяне работают 2 сотрудника ГБУ "Авиалесоохрана" наравне с местными. Ранее борт оставил их в устье реки Чара, откуда до села она добрались уже на моторной лодке. Сейчас этот маневр повторить невозможно из-за обмеления водного источника. Помимо 10 спасателей, как только позволит видимость, на подмогу к огнеборцам добавим пять работников Государственной противопожарной службы", - добавил Садовников.
Несмотря на острую нехватку пожарных, увеличение сил в Олекминском районе продолжается. Вчера в райцентр прилетели сотрудники ГАУ "Якутлесурс". Туда же наземным путем направляются более 10 парашютистов и десантников ФБУ "Авиалесоохрана". В готовности к вылету стоит борт МЧС России с водосливным устройством.