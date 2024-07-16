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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 16.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги

Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:10

2024-07-16T14:10

2024-07-16T14:11

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Во вторник украинские СМИ сообщали, что утром в Харькове прогремело несколько взрывов. "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240716/rada-1959986191.html

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харьков

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в мире, харьков, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины