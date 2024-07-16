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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 16.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Несколько взрывов прогремело во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:38
2024-07-16T09:38
2024-07-16T09:38
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Несколько взрывов прогремело во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Харьковской области была объявлена в 01:05 мск и звучит до сих пор. "В Харькове слышны взрывы. Вероятно, за пределами города. Об этом сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240716/ugroza-1959928611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Страна": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы