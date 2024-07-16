https://ria.ru/20240716/vzryvy-1959932216.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 16.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Несколько взрывов прогремело во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T09:38

2024-07-16T09:38

2024-07-16T09:38

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Несколько взрывов прогремело во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Харьковской области была объявлена в 01:05 мск и звучит до сих пор. "В Харькове слышны взрывы. Вероятно, за пределами города. Об этом сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240716/ugroza-1959928611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьков, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины