Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/vzryvy-1959932216.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 16.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Несколько взрывов прогремело во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:38
2024-07-16T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953085601_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_4aad3c36f2b034801fb47a8a1d745323.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Несколько взрывов прогремело во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Харьковской области была объявлена в 01:05 мск и звучит до сих пор. "В Харькове слышны взрывы. Вероятно, за пределами города. Об этом сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240716/ugroza-1959928611.html
https://ria.ru/20240716/peregovory-1959771020.html
харьков
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953085601_0:0:1281:960_1920x0_80_0_0_d3e464eaaf95531af1a51e1d9f7977f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

"Страна": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Несколько взрывов прогремело во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна".
Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Харьковской области была объявлена в 01:05 мск и звучит до сих пор.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
"Кошмар для Зеленского". На Западе предупредили Украину об угрозе из-за США
09:21
"В Харькове слышны взрывы. Вероятно, за пределами города. Об этом сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские военнослужащие и полицейские проверяют документы мужчины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
"Даже он против". На Украине сделали неожиданное заявление
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала