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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 16.07.2024 (обновлено: 08:51 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/vzryvy-1959925024.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области - РИА Новости, 16.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области
Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели во вторник в Житомирской области Украины, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T08:50
2024-07-16T08:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
житомирская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели во вторник в Житомирской области Украины, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "По Украине с ночи и на данный момент продолжается атака беспилотников. Сейчас их сбивают в пределах Житомирской области. Ночью ПВО работала в Киеве", - говорится в сообщении издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 08:05 мск, воздушная тревога звучит в Житомирской, Киевской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240716/peregovory-1959771020.html
https://ria.ru/20240411/prilet-1939261535.html
украина
житомирская область
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в мире, украина, житомирская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Житомирская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области

"Страна": в Житомирской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели во вторник в Житомирской области Украины, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"По Украине с ночи и на данный момент продолжается атака беспилотников. Сейчас их сбивают в пределах Житомирской области. Ночью ПВО работала в Киеве", - говорится в сообщении издания.
Украинские военнослужащие и полицейские проверяют документы мужчины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
"Даже он против". На Украине сделали неожиданное заявление
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По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 08:05 мск, воздушная тревога звучит в Житомирской, Киевской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖитомирская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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