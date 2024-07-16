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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области - РИА Новости, 16.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области

Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели во вторник в Житомирской области Украины, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:50

2024-07-16T08:50

2024-07-16T08:51

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели во вторник в Житомирской области Украины, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "По Украине с ночи и на данный момент продолжается атака беспилотников. Сейчас их сбивают в пределах Житомирской области. Ночью ПВО работала в Киеве", - говорится в сообщении издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 08:05 мск, воздушная тревога звучит в Житомирской, Киевской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240716/peregovory-1959771020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, житомирская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины