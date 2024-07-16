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В Черниговской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Черниговской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
В Черниговской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Черниговской области на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T05:50
2024-07-16T05:50
2024-07-16T05:51
специальная военная операция на украине
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черниговская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Черниговской области на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Черниговская область - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952801237.html
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россия, черниговская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черниговская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Черниговской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в Черниговской области прогремели взрывы