https://ria.ru/20240716/vyruchka-1960056802.html

Рестораны отправят выручку за выходные фестиваля "Лето в Москве" на СВО

Рестораны отправят выручку за выходные фестиваля "Лето в Москве" на СВО - РИА Новости, 16.07.2024

Рестораны отправят выручку за выходные фестиваля "Лето в Москве" на СВО

Главные гастрономические улицы Москвы стали пешеходными в выходные в рамках фестиваля "Лето в Москве", рестораторы отправят часть своей выручки за субботу и... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:10

2024-07-16T16:10

2024-07-16T16:10

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главные гастрономические улицы Москвы стали пешеходными в выходные в рамках фестиваля "Лето в Москве", рестораторы отправят часть своей выручки за субботу и воскресенье в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы", сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента торговли и услуг. Как уточнили в ведомстве, в рамках фестиваля "Лето в Москве" пешеходными стали такие улицы, как Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок. В распоряжении гуляющих были также Камергерский и Столешников переулки, а еще пешеходные части Тверского и Страстного бульваров. "Более 120 кафе, ресторанов и магазинов предлагали развлечения и угощения… Выручка заведений общепита здесь в дни проведения фестиваля выросла в среднем на 20 процентов – ее часть столичные рестораторы отправят в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы", - рассказали в пресс-службе.

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