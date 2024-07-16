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Рестораны отправят выручку за выходные фестиваля "Лето в Москве" на СВО
Рестораны отправят выручку за выходные фестиваля "Лето в Москве" на СВО - РИА Новости, 16.07.2024
Рестораны отправят выручку за выходные фестиваля "Лето в Москве" на СВО
Главные гастрономические улицы Москвы стали пешеходными в выходные в рамках фестиваля "Лето в Москве", рестораторы отправят часть своей выручки за субботу и... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:10
2024-07-16T16:10
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главные гастрономические улицы Москвы стали пешеходными в выходные в рамках фестиваля "Лето в Москве", рестораторы отправят часть своей выручки за субботу и воскресенье в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы", сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента торговли и услуг. Как уточнили в ведомстве, в рамках фестиваля "Лето в Москве" пешеходными стали такие улицы, как Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок. В распоряжении гуляющих были также Камергерский и Столешников переулки, а еще пешеходные части Тверского и Страстного бульваров. "Более 120 кафе, ресторанов и магазинов предлагали развлечения и угощения… Выручка заведений общепита здесь в дни проведения фестиваля выросла в среднем на 20 процентов – ее часть столичные рестораторы отправят в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы", - рассказали в пресс-службе.
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общество, москва
Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва
Рестораны отправят выручку за выходные фестиваля "Лето в Москве" на СВО
Рестораторы отправят выручку за выходные фестиваля "Лето в Москве" на нужды СВО
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главные гастрономические улицы Москвы стали пешеходными в выходные в рамках фестиваля "Лето в Москве", рестораторы отправят часть своей выручки за субботу и воскресенье в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы", сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента торговли и услуг.
Как уточнили в ведомстве, в рамках фестиваля "Лето в Москве" пешеходными стали такие улицы, как Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок. В распоряжении гуляющих были также Камергерский и Столешников переулки, а еще пешеходные части Тверского и Страстного бульваров.
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"Более 120 кафе, ресторанов и магазинов предлагали развлечения и угощения… Выручка заведений общепита здесь в дни проведения фестиваля выросла в среднем на 20 процентов – ее часть столичные рестораторы отправят в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы", - рассказали в пресс-службе.