https://ria.ru/20240716/vrachi-1959971525.html

Столичные медики избежали реальных сроков по делу о гибели младенца

Столичные медики избежали реальных сроков по делу о гибели младенца - РИА Новости, 16.07.2024

Столичные медики избежали реальных сроков по делу о гибели младенца

Гагаринский суд Москвы приговорил к условному сроку врача столичного роддома и освободил от наказания других фигурантов по делу о гибели младенца, сообщили РИА... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:06

2024-07-16T12:06

2024-07-16T12:06

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы приговорил к условному сроку врача столичного роддома и освободил от наказания других фигурантов по делу о гибели младенца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Каладзе Георги признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев условно, с испытательным сроком в течение двух лет",- сказал собеседник агентства. При этом Каладзе и двух других врачей: Марину Кирию и Анастасию Каюмову - признали виновными по статье о причинении смерти по неосторожности, однако они освобождены от наказания за совершение этого преступления в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Ирину Герасимову суд признал виновной по статье о подделке документов, также освободив от наказания за истечением сроков давности, а также оправдал ее по другой статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть, в связи с отсутствием в её деянии состава преступления. Как сообщал "Коммерсантъ", на скамье подсудимых четверо врачей роддома №4 при московской больнице имени В.В. Виноградова: заведующая отделением патологии беременных Марина Кирия, акушеры-гинекологи Георги Каладзе и Анастасия Каюмова, а также неонатолог Ирина Герасимова. Трагедия произошла 9 ноября 2018 года. В тот день 32-летнюю москвичку Анастасию Шептовицкую, находившуюся на 39-й неделе беременности, доставили в больницу с диагнозом "хроническая гипоксия плода". Следствие установило, что врачи проигнорировали сведения из медицинской карты роженицы, у которой эти роды были четвертыми, о том, что предыдущие роды у нее были стремительными, а данные УЗИ показали нарушение кровотока в пуповине. Врачи, по версии СКР, не произвели нужные обследования, в частности не назначили показанный ей еще при осмотре дежурной бригадой постоянный КТГ-мониторинг, что позволило бы следить за состоянием матери и младенца, и решили, что женщина будет рожать естественным образом, уточняет издание. Непрофессиональное поведение врачей, как считает следствие, привело "к разрыву сосудов пуповины, наступлению тяжелой асфиксии плода при рождении в виде абсолютно низкого уровня гемоглобина плода", "что способствовало утяжелению его состояния", вследствие чего мальчик прожил всего сутки, написало издание.

https://ria.ru/20240701/patsientka-1956650786.html

https://ria.ru/20240515/obvineniya-1946060308.html

https://ria.ru/20240506/mladenets-1944089174.html

https://ria.ru/20240129/rebenok-1924116024.html

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