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В Крыму загорелась растительность в районе гостиницы "Ялта-Интурист" - РИА Новости, 16.07.2024
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12:21 16.07.2024 (обновлено: 12:49 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/vlasti-1959976034.html
В Крыму загорелась растительность в районе гостиницы "Ялта-Интурист"
В Крыму загорелась растительность в районе гостиницы "Ялта-Интурист" - РИА Новости, 16.07.2024
В Крыму загорелась растительность в районе гостиницы "Ялта-Интурист"
Растительность загорелась в районе гостиницы "Ялта-Интурист" на южном берегу Крыма, экстренные службы на месте, задача стоит как можно быстрее локализовать... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:21
2024-07-16T12:49
происшествия
республика крым
россия
янина павленко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Растительность загорелась в районе гостиницы "Ялта-Интурист" на южном берегу Крыма, экстренные службы на месте, задача стоит как можно быстрее локализовать огонь, сообщила в своем Telegram-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко."Возгорание растительности в районе "Ялта-Интурист". Службы на месте. Задача как можно быстрее локализовать. Очень жарко - до 40 градусов на солнце", - сообщила Павленко.Она также призвала горожан и туристов не загораживать пути подъезда экстренной техники.В крымском управлении МЧС РФ сообщили, что поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории. На место направлено одно подразделение пожарных. Площадь возгорания предварительно составляет 300 квадратных метров.
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происшествия, республика крым, россия, янина павленко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Янина Павленко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму загорелась растительность в районе гостиницы "Ялта-Интурист"

Власти: растительность горит в районе гостиницы "Ялта-Интурист"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Растительность загорелась в районе гостиницы "Ялта-Интурист" на южном берегу Крыма, экстренные службы на месте, задача стоит как можно быстрее локализовать огонь, сообщила в своем Telegram-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко.
«
"Возгорание растительности в районе "Ялта-Интурист". Службы на месте. Задача как можно быстрее локализовать. Очень жарко - до 40 градусов на солнце", - сообщила Павленко.
Она также призвала горожан и туристов не загораживать пути подъезда экстренной техники.
В крымском управлении МЧС РФ сообщили, что поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории. На место направлено одно подразделение пожарных. Площадь возгорания предварительно составляет 300 квадратных метров.
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ПроисшествияРеспублика КрымРоссияЯнина ПавленкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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