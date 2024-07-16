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В Крыму загорелась растительность в районе гостиницы "Ялта-Интурист"

В Крыму загорелась растительность в районе гостиницы "Ялта-Интурист" - РИА Новости, 16.07.2024

В Крыму загорелась растительность в районе гостиницы "Ялта-Интурист"

Растительность загорелась в районе гостиницы "Ялта-Интурист" на южном берегу Крыма, экстренные службы на месте, задача стоит как можно быстрее локализовать... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:21

2024-07-16T12:21

2024-07-16T12:49

происшествия

республика крым

россия

янина павленко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Растительность загорелась в районе гостиницы "Ялта-Интурист" на южном берегу Крыма, экстренные службы на месте, задача стоит как можно быстрее локализовать огонь, сообщила в своем Telegram-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко."Возгорание растительности в районе "Ялта-Интурист". Службы на месте. Задача как можно быстрее локализовать. Очень жарко - до 40 градусов на солнце", - сообщила Павленко.Она также призвала горожан и туристов не загораживать пути подъезда экстренной техники.В крымском управлении МЧС РФ сообщили, что поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории. На место направлено одно подразделение пожарных. Площадь возгорания предварительно составляет 300 квадратных метров.

республика крым

россия

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2024

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происшествия, республика крым, россия, янина павленко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)