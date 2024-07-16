Сын Трампа оценил шансы Вэнса стать преемником отца
Трамп-младший: Вэнс имеет шансы стать президентом после второго срока Трампа
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс имеет высокие шансы стать президентом после перспективного второго срока однопартийца Дональда Трампа, заявил во вторник в интервью порталу Axios сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший.
Ранее на съезде Республиканской партии экс-президент США и кандидат на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах Трамп объявил, что предложил Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
"Я думаю, что вероятность будет очень высокой", - сказал Трамп-младший, отвечая на вопрос о том, сможет ли Вэнс стать президентом после его отца.
Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
Трамп выбрал преемника и мир с Россией
Вчера, 10:07
За время пребывания в Сенате Вэнс приобрёл репутацию ярого популиста, а также противника различных социальных инициатив, таких, как так называемая критическая расовая теория (CRT), программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), а также экологические, социальные и управленческие (ESG) критерии для инвестиций. Вэнс также известен критикой многомиллиардной военной помощи США Украине и призывами к переговорам с Россией.
Вместе с тем западные эксперты ранее заявили РИА Новости, что хоть Вэнс и представляет собой достойного кандидата на пост вице-президента, его кандидатура не поспособствует расширению трамповской электоральной базы, как это было в случае с бывшим вице-президентом Майком Пенсом.