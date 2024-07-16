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Сын Трампа оценил шансы Вэнса стать преемником отца - РИА Новости, 16.07.2024
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20:55 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/vens-1960120567.html
Сын Трампа оценил шансы Вэнса стать преемником отца
Сын Трампа оценил шансы Вэнса стать преемником отца - РИА Новости, 16.07.2024
Сын Трампа оценил шансы Вэнса стать преемником отца
Кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс имеет высокие шансы стать президентом после перспективного второго срока однопартийца Дональда Трампа, РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:55
2024-07-16T20:55
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джеймс дэвид вэнс
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс имеет высокие шансы стать президентом после перспективного второго срока однопартийца Дональда Трампа, заявил во вторник в интервью порталу Axios сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший.Ранее на съезде Республиканской партии экс-президент США и кандидат на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах Трамп объявил, что предложил Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. "Я думаю, что вероятность будет очень высокой", - сказал Трамп-младший, отвечая на вопрос о том, сможет ли Вэнс стать президентом после его отца. Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. За время пребывания в Сенате Вэнс приобрёл репутацию ярого популиста, а также противника различных социальных инициатив, таких, как так называемая критическая расовая теория (CRT), программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), а также экологические, социальные и управленческие (ESG) критерии для инвестиций. Вэнс также известен критикой многомиллиардной военной помощи США Украине и призывами к переговорам с Россией. Вместе с тем западные эксперты ранее заявили РИА Новости, что хоть Вэнс и представляет собой достойного кандидата на пост вице-президента, его кандидатура не поспособствует расширению трамповской электоральной базы, как это было в случае с бывшим вице-президентом Майком Пенсом.
https://ria.ru/20240716/memuary-1960099581.html
https://ria.ru/20240716/tramp-1959929182.html
https://ria.ru/20240716/vens-1960065573.html
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в мире, дональд трамп, дональд трамп-младший, выборы президента сша — 2024, джеймс дэвид вэнс, сша
В мире, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший, Выборы президента США — 2024, Джеймс Дэвид Вэнс, США
Сын Трампа оценил шансы Вэнса стать преемником отца

Трамп-младший: Вэнс имеет шансы стать президентом после второго срока Трампа

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс имеет высокие шансы стать президентом после перспективного второго срока однопартийца Дональда Трампа, заявил во вторник в интервью порталу Axios сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший.
Ранее на съезде Республиканской партии экс-президент США и кандидат на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах Трамп объявил, что предложил Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
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"Я думаю, что вероятность будет очень высокой", - сказал Трамп-младший, отвечая на вопрос о том, сможет ли Вэнс стать президентом после его отца.
Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
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За время пребывания в Сенате Вэнс приобрёл репутацию ярого популиста, а также противника различных социальных инициатив, таких, как так называемая критическая расовая теория (CRT), программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), а также экологические, социальные и управленческие (ESG) критерии для инвестиций. Вэнс также известен критикой многомиллиардной военной помощи США Украине и призывами к переговорам с Россией.
Вместе с тем западные эксперты ранее заявили РИА Новости, что хоть Вэнс и представляет собой достойного кандидата на пост вице-президента, его кандидатура не поспособствует расширению трамповской электоральной базы, как это было в случае с бывшим вице-президентом Майком Пенсом.
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В миреДональд ТрампДональд Трамп-младшийВыборы президента США — 2024Джеймс Дэвид ВэнсСША
 
 
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