https://ria.ru/20240716/vens-1960114758.html

В Раде назвали выдвижение Вэнса в США сложным сценарием для Украины

В Раде назвали выдвижение Вэнса в США сложным сценарием для Украины - РИА Новости, 16.07.2024

В Раде назвали выдвижение Вэнса в США сложным сценарием для Украины

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в комментарии агентству Bloomberg назвал выдвижение американского сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса от... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T20:07

2024-07-16T20:07

2024-07-16T20:10

в мире

украина

огайо

алексей гончаренко

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верховная рада украины

выборы президента сша — 2024

джеймс дэвид вэнс

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в комментарии агентству Bloomberg назвал выдвижение американского сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса от республиканцев в качестве кандидата в вице-президенты "очень сложным сценарием" для Украины. Гончаренко* назвал Вэнса "очень умным, хитрым и хладнокровным". "Очень сложный сценарий для нас. Он очень скептично настроен по отношению к Украине и этой войне", - приводит его слова агентство. Ранее издание Time со ссылкой на неназванного бывшего украинского чиновника писало о том, что выдвижение Вэнса означает, что Украине теперь нужно быть особенно осторожной в своих словах и поступках. В понедельник на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240716/ukraina-1960109377.html

https://ria.ru/20240716/tramp-1959929182.html

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в мире, украина, огайо, алексей гончаренко, дональд трамп, верховная рада украины, выборы президента сша — 2024, джеймс дэвид вэнс