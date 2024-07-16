В Раде назвали выдвижение Вэнса в США сложным сценарием для Украины
Гончаренко: выдвижение Вэнса в вице-президенты США — сложный сценарий для Киева
© AP Photo / Evan VucciКандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в комментарии агентству Bloomberg назвал выдвижение американского сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса от республиканцев в качестве кандидата в вице-президенты "очень сложным сценарием" для Украины.
Гончаренко* назвал Вэнса "очень умным, хитрым и хладнокровным".
"Очень сложный сценарий для нас. Он очень скептично настроен по отношению к Украине и этой войне", - приводит его слова агентство.
Ранее издание Time со ссылкой на неназванного бывшего украинского чиновника писало о том, что выдвижение Вэнса означает, что Украине теперь нужно быть особенно осторожной в своих словах и поступках.
В понедельник на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
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Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.