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Биография Джей-Ди Вэнса

Биография Джей-Ди Вэнса - РИА Новости, 16.07.2024

Биография Джей-Ди Вэнса

Американский политик и юрист Джеймс Дэвид Вэнс (James David Vance, J.D. Vance, имя при рождении – Джеймс Дональд Боумен (James Donald Bowman) родился 2 августа... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:24

2024-07-16T11:24

2024-07-16T11:24

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Американский политик и юрист Джеймс Дэвид Вэнс (James David Vance, J.D. Vance, имя при рождении – Джеймс Дональд Боумен (James Donald Bowman) родился 2 августа 1984 года в Мидлтауне (штат Огайо, США).После развода родителей воспитывался бабушкой и дедушкой по материнской линии, которые являлись представителями коренного населения США (аппалачи).В 2003 году, после окончания школы, поступил на службу в Корпус морской пехоты США, где прослужил до 2007 год в качестве военного корреспондента во 2-м авиакрыле морской пехоты (авиабаза морской пехоты Черри-Пойнт, штат Северная Каролина, США). В конце 2005 года был направлен на шесть месяцев в Ирак, занимался связями с общественностью. В 2009 году окончил Университет штата Огайо, получив степень бакалавра политических наук и философии, в 2013 году – Йельскую школу права, где получил диплом юриста.После окончания университета работал в международной юридической фирме Sidley Austin LLP в штате Иллинойс, а также в инвестиционных компаниях в Калифорнии.С 2016 по 2017 год занимал должность директора в инвестиционной компании Mithril Capital. В 2016 году выпустил книгу "Элегия деревенщины: воспоминания о семье и культуре, переживающих кризис", основанную на воспоминаниях Вэнса о его детстве в Мидлтауне и жизни в штате Кентукки, где он бывал на летних каникулах. В своем произведении он описал жизнь представителей рабочего класса, в которой бедность стала "семейной традицией". Книга стала бестселлером, и Вэнс стал востребованным лектором и политическим комментатором. В 2020 году на Netflix вышла экранизация мемуаров Вэнса – фильм режиссера Рона Ховарда "Деревенская элегия" с Эми Адамс и Гленн Клоуз в главных ролях. Кинокартина была номинирована на ряд престижных премий – "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA. В 2016 году Вэнс возвратился в Огайо и основал некоммерческую организацию Our Ohio Renewal, целями которой стали помощь детям из неблагополучных семей и решение таких проблем, как наркомания и опиоидная эпидемия.В мае 2022 года при поддержке Дональда Трампа Вэнс занял первое место на республиканских праймериз в штате Огайо. В ноябре того же года победил представителя Демократической партии США Тима Райана на выборах в Сенат США.3 января 2023 года был приведен к присяге в качестве сенатора от штата Огайо.Первоначально, во время президентских выборов 2016 года, Вэнс высказывал резкую критику в адрес Дональда Трампа, выразив опасения, что тот "ведет белый рабочий класс в очень мрачное место". Однако в 2021 году Вэнс публично извинился за свои прошлые критические высказывания в адрес политика, выразил поддержку его политике и присоединился к движению "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again, MAGA).15 июля 2024 года на Съезде республиканской партии Дональд Трамп объявил, что предложил Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. В тот же день стало известно, что съезд номинировал сенатора Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом на пост вице-президента США. Джеймс Дэвид Вэнс является критиком военной помощи США Украине. В декабре 2023 года он заявил, что в интересах Америки признать, что "Украина должна будет уступить часть территории русским". Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году, он заявлял, что США следует переключить свое внимание на Восточную Азию.В марте 2024 года Вэнс предложил на законодательном уровне ограничить поставки оружия на Украину в случае невыполнения ряда рекомендаций Пентагона. Кроме того, он предложил сделать использование американского оружия на Украине подотчетным. Политик заявил, что "более половины оружия, подлежащего усиленному контролю, не отслеживали в соответствии со стандартами министерства обороны США". Джеймс Дэвид Вэнс награжден медалью Корпуса морской пехоты за примерное поведение, медалью ВМС и Корпуса морской пехоты за достижения.Вэнс женат, в семье трое детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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