https://ria.ru/20240716/vens-1959912543.html

Вэнс объяснил, чем обернулось бы убийство Трампа

Вэнс объяснил, чем обернулось бы убийство Трампа - РИА Новости, 16.07.2024

Вэнс объяснил, чем обернулось бы убийство Трампа

Возможное убийство бывшего американского лидера Дональда Трампа обернулось бы ужасной исторической трагедией для США, считает сенатор от штата Огайо Джей-Ди... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T04:33

2024-07-16T04:33

2024-07-16T04:41

сша

огайо

дональд трамп

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. Возможное убийство бывшего американского лидера Дональда Трампа обернулось бы ужасной исторической трагедией для США, считает сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, объявленный кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах в США. "Если бы президент Трамп был убит, то, разумеется, это были бы ужасные, ужасные последствия для страны, это была бы историческая трагедия", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.

https://ria.ru/20240716/bayden-1959908257.html

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сша, огайо, дональд трамп, в мире