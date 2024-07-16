https://ria.ru/20240716/vens-1959912543.html
Вэнс объяснил, чем обернулось бы убийство Трампа
Вэнс объяснил, чем обернулось бы убийство Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
Вэнс объяснил, чем обернулось бы убийство Трампа
Возможное убийство бывшего американского лидера Дональда Трампа обернулось бы ужасной исторической трагедией для США, считает сенатор от штата Огайо Джей-Ди... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T04:33
2024-07-16T04:33
2024-07-16T04:41
сша
огайо
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959601757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96403b20a8afb53c5f56b4aeadbd892e.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. Возможное убийство бывшего американского лидера Дональда Трампа обернулось бы ужасной исторической трагедией для США, считает сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, объявленный кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах в США. "Если бы президент Трамп был убит, то, разумеется, это были бы ужасные, ужасные последствия для страны, это была бы историческая трагедия", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
https://ria.ru/20240716/bayden-1959908257.html
сша
огайо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959601757_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_fe9d897472efc91b9c9a8b23c06b6e70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, огайо, дональд трамп, в мире
США, Огайо, Дональд Трамп, В мире
Вэнс объяснил, чем обернулось бы убийство Трампа
Вэнс: убийство Трампа стало бы ужасной исторической трагедией США