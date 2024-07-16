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Вэнс объяснил, чем обернулось бы убийство Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
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04:33 16.07.2024 (обновлено: 04:41 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/vens-1959912543.html
Вэнс объяснил, чем обернулось бы убийство Трампа
Вэнс объяснил, чем обернулось бы убийство Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
Вэнс объяснил, чем обернулось бы убийство Трампа
Возможное убийство бывшего американского лидера Дональда Трампа обернулось бы ужасной исторической трагедией для США, считает сенатор от штата Огайо Джей-Ди... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T04:33
2024-07-16T04:41
сша
огайо
дональд трамп
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. Возможное убийство бывшего американского лидера Дональда Трампа обернулось бы ужасной исторической трагедией для США, считает сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, объявленный кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах в США. "Если бы президент Трамп был убит, то, разумеется, это были бы ужасные, ужасные последствия для страны, это была бы историческая трагедия", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
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сша, огайо, дональд трамп, в мире
США, Огайо, Дональд Трамп, В мире
Вэнс объяснил, чем обернулось бы убийство Трампа

Вэнс: убийство Трампа стало бы ужасной исторической трагедией США

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. Возможное убийство бывшего американского лидера Дональда Трампа обернулось бы ужасной исторической трагедией для США, считает сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, объявленный кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах в США.
"Если бы президент Трамп был убит, то, разумеется, это были бы ужасные, ужасные последствия для страны, это была бы историческая трагедия", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
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СШАОгайоДональд ТрампВ мире
 
 
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