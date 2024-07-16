https://ria.ru/20240716/vens-1959912426.html

Вэнс заявил о необходимости депортации многих нелегалов из США

Вэнс заявил о необходимости депортации многих нелегалов из США - РИА Новости, 16.07.2024

Вэнс заявил о необходимости депортации многих нелегалов из США

Американский сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, объявленный кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах в США, заявил о необходимости... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T04:28

2024-07-16T04:28

2024-07-16T04:52

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. Американский сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, объявленный кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах в США, заявил о необходимости депортировать из страны большое количество нелегальных мигрантов. "Нам нужно депортировать большое число людей, которые прибыли сюда нелегально, это (будет - ред.) главная политическая победа", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Вэнс утонил, что считает необходимым сперва выдворить из страны тех, кто нарушил американское законодательство и стал преступником.

https://ria.ru/20240716/vens-1959912282.html

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