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Вэнс заявил о необходимости депортации многих нелегалов из США - РИА Новости, 16.07.2024
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04:28 16.07.2024 (обновлено: 04:52 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/vens-1959912426.html
Вэнс заявил о необходимости депортации многих нелегалов из США
Вэнс заявил о необходимости депортации многих нелегалов из США - РИА Новости, 16.07.2024
Вэнс заявил о необходимости депортации многих нелегалов из США
Американский сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, объявленный кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах в США, заявил о необходимости... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T04:28
2024-07-16T04:52
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НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. Американский сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, объявленный кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах в США, заявил о необходимости депортировать из страны большое количество нелегальных мигрантов. "Нам нужно депортировать большое число людей, которые прибыли сюда нелегально, это (будет - ред.) главная политическая победа", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Вэнс утонил, что считает необходимым сперва выдворить из страны тех, кто нарушил американское законодательство и стал преступником.
https://ria.ru/20240716/vens-1959912282.html
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огайо, сша, в мире
Огайо, США, В мире
Вэнс заявил о необходимости депортации многих нелегалов из США

Кандидат в вице-президенты Вэнс: многих нелегалов нужно депортировать из США

© AP Photo / Eric GayМигранты, задержанные властями на границе штата Техас и Мексики
Мигранты, задержанные властями на границе штата Техас и Мексики - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Eric Gay
Мигранты, задержанные властями на границе штата Техас и Мексики. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. Американский сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, объявленный кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах в США, заявил о необходимости депортировать из страны большое количество нелегальных мигрантов.
"Нам нужно депортировать большое число людей, которые прибыли сюда нелегально, это (будет - ред.) главная политическая победа", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Вэнс признался, что счел безумной идею Трампа стать вице-президентом
04:25
Вэнс утонил, что считает необходимым сперва выдворить из страны тех, кто нарушил американское законодательство и стал преступником.
 
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