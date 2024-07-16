Вэнс рассказал, как менялось его отношение к Трампу
Вэнс заявил, что изначально скептически относился к Трампу, но изменил мнение
© AP Photo / Julia NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
НЬЮ-ЙОРК, 16 июл – РИА Новости. Республиканский кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс заявил, что изначально скептически относился к экс-лидеру страны Дональду Трампу, но потом изменил свое мнение, так как политик оказался "великим президентом".
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"Я, конечно, скептически относился к Дональду Трампу в 2016 году. Но президент Трамп был великим президентом и он изменил мое мнение", – сказал Вэнс в интервью Fox News.
Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.