https://ria.ru/20240716/vens-1959912045.html

Вэнс рассказал, как менялось его отношение к Трампу

Вэнс рассказал, как менялось его отношение к Трампу - РИА Новости, 16.07.2024

Вэнс рассказал, как менялось его отношение к Трампу

Республиканский кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс заявил, что изначально скептически относился к экс-лидеру страны Дональду Трампу, но потом изменил... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T04:21

2024-07-16T04:21

2024-07-16T11:09

сша

огайо

украина

в мире

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959939624_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_1ce41d44f32c06e2a4d7ad0b46b460f4.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 16 июл – РИА Новости. Республиканский кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс заявил, что изначально скептически относился к экс-лидеру страны Дональду Трампу, но потом изменил свое мнение, так как политик оказался "великим президентом". "Я, конечно, скептически относился к Дональду Трампу в 2016 году. Но президент Трамп был великим президентом и он изменил мое мнение", – сказал Вэнс в интервью Fox News. Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.

https://ria.ru/20240716/smi-1959911548.html

https://ria.ru/20240716/politico-1959906274.html

сша

огайо

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, огайо, украина, в мире, дональд трамп