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Вэнс рассказал, как менялось его отношение к Трампу - РИА Новости, 16.07.2024
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04:21 16.07.2024 (обновлено: 11:09 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/vens-1959912045.html
Вэнс рассказал, как менялось его отношение к Трампу
Вэнс рассказал, как менялось его отношение к Трампу - РИА Новости, 16.07.2024
Вэнс рассказал, как менялось его отношение к Трампу
Республиканский кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс заявил, что изначально скептически относился к экс-лидеру страны Дональду Трампу, но потом изменил... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T04:21
2024-07-16T11:09
сша
огайо
украина
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дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 16 июл – РИА Новости. Республиканский кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс заявил, что изначально скептически относился к экс-лидеру страны Дональду Трампу, но потом изменил свое мнение, так как политик оказался "великим президентом". "Я, конечно, скептически относился к Дональду Трампу в 2016 году. Но президент Трамп был великим президентом и он изменил мое мнение", – сказал Вэнс в интервью Fox News. Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
https://ria.ru/20240716/smi-1959911548.html
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сша, огайо, украина, в мире, дональд трамп
США, Огайо, Украина, В мире, Дональд Трамп
Вэнс рассказал, как менялось его отношение к Трампу

Вэнс заявил, что изначально скептически относился к Трампу, но изменил мнение

© AP Photo / Julia NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
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НЬЮ-ЙОРК, 16 июл – РИА Новости. Республиканский кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс заявил, что изначально скептически относился к экс-лидеру страны Дональду Трампу, но потом изменил свое мнение, так как политик оказался "великим президентом".
«
"Я, конечно, скептически относился к Дональду Трампу в 2016 году. Но президент Трамп был великим президентом и он изменил мое мнение", – сказал Вэнс в интервью Fox News.
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ: Вэнс проигнорировал звонок Камалы Харрис
04:08
Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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01:43
 
СШАОгайоУкраинаВ миреДональд Трамп
 
 
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