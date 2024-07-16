https://ria.ru/20240716/vens-1959902560.html

СМИ: команда Байдена готовится создать Вэнсу образ "радикала"

СМИ: команда Байдена готовится создать Вэнсу образ "радикала" - РИА Новости, 16.07.2024

СМИ: команда Байдена готовится создать Вэнсу образ "радикала"

Команда президента США Джо Байдена планирует создать публичный образ "радикала" для кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса в рамках РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T00:28

2024-07-16T00:28

2024-07-16T10:58

сша

огайо

украина

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джо байден

дональд трамп

джеймс дэвид вэнс

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Команда президента США Джо Байдена планирует создать публичный образ "радикала" для кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса в рамках предвыборной гонки, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух человек, ознакомленных с планом. Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп 15 июля объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Съезд республиканской партии номинировал Вэнса кандидатом на пост вице-президента США. "Команда Байдена готовится создать республиканцу из Огайо (Вэнсу - ред.) образ "радикала" и представить его лишь приложением к собственным взглядам и послужному списку (экс-президента Дональда - ред.) Трампа", - говорится в материале. По данным телеканала, основной публичной претензией к Вэнсу в рамках предвыборной кампании Байдена должна стать его негативная позиция касательно права на аборт. Также Вэнсу собираются припомнить, что тот был критиком Трампа в годы его президентства. Ранее президент США Джо Байден раскритиковал кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса, заявив, что последний, хоть и много говорит о защите рабочего класса, на самом деле собирается снижать налоги для элиты. Вэнсу – 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший до него американским президентом республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для выдвижения от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240716/vens-1959902353.html

https://ria.ru/20240713/bayden-1959378163.html

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сша, огайо, украина, в мире, джо байден, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс