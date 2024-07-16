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Венгрия продолжит миротворческую миссию для поиска решений по Украине - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:19 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/vengriya-1960107052.html
Венгрия продолжит миротворческую миссию для поиска решений по Украине
Венгрия продолжит миротворческую миссию для поиска решений по Украине - РИА Новости, 16.07.2024
Венгрия продолжит миротворческую миссию для поиска решений по Украине
Венгрия продолжит свою миротворческую миссию для поиска решений по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:19
2024-07-16T19:19
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
петер сийярто
россия
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Венгрия продолжит свою миротворческую миссию для поиска решений по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Все уже поняли, что у этого конфликта нет решения на поле боя, это было доказано в течение последних двух с половиной лет. Если его нет на поле боя, его нужно искать за столом переговоров. Но если мы не разговариваем друг с другом, если мы организуем мероприятия, где присутствует только одна сторона конфликта, то мы не придем к решению", - сказал он журналистам. "Поэтому мы продолжим нашу мирную миссию, продолжим представлять наши национальные интересы, и мы не очень сильно переживаем из-за критики (запада - ред.) в наш адрес”, - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960106451.html
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в мире, венгрия, украина, петер сийярто, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Россия
Венгрия продолжит миротворческую миссию для поиска решений по Украине

Сийярто: Венгрия продолжит миссию для поиска мирного решения по Украине

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Венгрия продолжит свою миротворческую миссию для поиска решений по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Все уже поняли, что у этого конфликта нет решения на поле боя, это было доказано в течение последних двух с половиной лет. Если его нет на поле боя, его нужно искать за столом переговоров. Но если мы не разговариваем друг с другом, если мы организуем мероприятия, где присутствует только одна сторона конфликта, то мы не придем к решению", - сказал он журналистам.
"Поэтому мы продолжим нашу мирную миссию, продолжим представлять наши национальные интересы, и мы не очень сильно переживаем из-за критики (запада - ред.) в наш адрес”, - подчеркнул министр.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Сийярто назвал прекращение огня важнейшим вопросом в конфликте на Украине
Вчера, 19:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаПетер СийяртоРоссия
 
 
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