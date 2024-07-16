https://ria.ru/20240716/vengriya-1960107052.html

Венгрия продолжит миротворческую миссию для поиска решений по Украине

Венгрия продолжит миротворческую миссию для поиска решений по Украине - РИА Новости, 16.07.2024

Венгрия продолжит миротворческую миссию для поиска решений по Украине

Венгрия продолжит свою миротворческую миссию для поиска решений по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:19

2024-07-16T19:19

2024-07-16T19:19

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ООН, 16 июл - РИА Новости. Венгрия продолжит свою миротворческую миссию для поиска решений по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Все уже поняли, что у этого конфликта нет решения на поле боя, это было доказано в течение последних двух с половиной лет. Если его нет на поле боя, его нужно искать за столом переговоров. Но если мы не разговариваем друг с другом, если мы организуем мероприятия, где присутствует только одна сторона конфликта, то мы не придем к решению", - сказал он журналистам. "Поэтому мы продолжим нашу мирную миссию, продолжим представлять наши национальные интересы, и мы не очень сильно переживаем из-за критики (запада - ред.) в наш адрес”, - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960106451.html

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в мире, венгрия, украина, петер сийярто, россия