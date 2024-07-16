https://ria.ru/20240716/vengriya-1960003082.html

Эксперт оценил возможность лишения Венгрии права голоса в Совете ЕС

Эксперт оценил возможность лишения Венгрии права голоса в Совете ЕС - РИА Новости, 16.07.2024

Эксперт оценил возможность лишения Венгрии права голоса в Совете ЕС

Венгрию технически могут лишить права голоса в Совете ЕС, как того требуют недовольные политикой Будапешта евродепутаты, но сама процедура очень сложна, заявил... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:38

2024-07-16T13:38

2024-07-16T13:38

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Венгрию технически могут лишить права голоса в Совете ЕС, как того требуют недовольные политикой Будапешта евродепутаты, но сама процедура очень сложна, заявил в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России Егор Сергеев. Ранее издание Politico сообщило, что 63 депутата Европарламента призвали руководство ЕС действовать для лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе после поездок премьера Виктора Орбана в Россию и Китай. Как утверждается в письме депутатов, опубликованном изданием, венгерский премьер нанес значительный ущерб, злоупотребляя ролью председателя страны в Совете ЕС. Орбан также "активно подрывает общие позиции ЕС", говорится в письме. В Совете ЕС Венгрия председательствует с 1 июля. Сергеев отметил напряженную обстановку в ЕС и не исключил запуск процедуры лишения Венгрии права голоса, но добавил, что этот процесс очень сложен, а западноевропейским элитам хотелось бы сохранить хотя бы видимость единства. "Мало того, что нужно единогласие в Совете ЕС, еще и перед тем, как этот вопрос вынесут на голосование в Совете ЕС, то есть на уровне глав государств, нужно квалифицированное большинство Европарламента, что тоже набрать будет довольно сложно. Сейчас если говорить, получается, это самый первый шаг, который только может привести к тому, что Венгрию вызовут официально на процедуру, процедура запустится, надо будет отвечать на поставленный вопрос", - объяснил собеседник агентства. При этом он предположил, что сам факт отправки письма депутатами едва ли повлияет на выбранный политический курс Орбана. Премьер, вероятно, "встал на такие рельсы, когда он от своего решения не откажется".

https://ria.ru/20240716/bouz-1959917277.html

https://ria.ru/20240715/orban-1959899145.html

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в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз, мгимо, россия