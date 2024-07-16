https://ria.ru/20240716/ukraina-1960068216.html

Опрос показал, сколько граждан Украины чувствуют себя европейцами

Опрос показал, сколько граждан Украины чувствуют себя европейцами - РИА Новости, 16.07.2024

Опрос показал, сколько граждан Украины чувствуют себя европейцами

Большинство жителей Украины, несмотря на устремление Киева в ЕС, не чувствуют себя европейцами или чувствуют не в полной мере, свидетельствуют данные опроса,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:50

2024-07-16T16:50

2024-07-16T16:50

в мире

украина

евросоюз

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Большинство жителей Украины, несмотря на устремление Киева в ЕС, не чувствуют себя европейцами или чувствуют не в полной мере, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова. Исследование проводилось с 15 по 20 июня методом face-to-face. В нем участвовало 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. "Большинство респондентов (53%) по-прежнему не чувствуют себя европейцами или чувствуют себя ими в незначительной степени (скорее нет или нет). В то же время значительная часть (40%) идентифицирует себя в той или иной степени как европейцы. Это может свидетельствовать о том, что процесс интеграции в европейское сообщество еще не завершен", - говорится в результатах исследования, опубликованного на сайте фонда "Демократические инициативы". В Люксембурге 25 июня были формально запущены переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240624/ukraina-1955100212.html

https://ria.ru/20240716/ukraintsy-1959912781.html

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в мире, украина, евросоюз