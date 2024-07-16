https://ria.ru/20240716/ukraina-1959972934.html

Украинские пограничники задержали на границе с Венгрией четырех мужчин

Украинские пограничники задержали на границе с Венгрией четырех мужчин - РИА Новости, 16.07.2024

Украинские пограничники задержали на границе с Венгрией четырех мужчин

Украинские пограничники стрельбой остановили на границе с Венгрией четырех мужчин мобилизационного возраста, не дав им нелегально сбежать в соседнюю страну,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:11

2024-07-16T12:11

2024-07-16T12:11

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинские пограничники стрельбой остановили на границе с Венгрией четырех мужчин мобилизационного возраста, не дав им нелегально сбежать в соседнюю страну, сообщает госпогранслужба Украины. Как уточняет ведомство, пограничники задержали уклонистов за 100 метров от границы с Венгрией. "Наряд заметил группу лиц, направлявшихся в сторону (реки - ред.) Тисы, по руслу которой проходит граница с Венгрией. Поняв, что они разоблачены, попытались скрыться. Военнослужащие произвели предупреждающий выстрел, что заставило правонарушителей выполнить законные требования пограничного наряда и остановиться", - говорится на сайте госпогранслужбы. Группу мужчин сопровождали двое несовершеннолетних. По данным ведомства, мужчины заплатили по 8 тысяч долларов, чтобы в их сопровождении покинуть страну. Нарушителей доставили в пограничное подразделение для составления протоколов об административных правонарушениях по статьям "незаконное пресечение или попытка пересечения госграницы Украины" и "злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20240715/dezertiry-1959762592.html

https://ria.ru/20240417/ukraina-1940650966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, украина, владимир зеленский