Рейтинг@Mail.ru
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/ukraina-1959955782.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.07.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:13
2024-07-16T11:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
одесская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105422/15/1054221520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c4ee73aba7fb58557f8345ea77112f.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Отмечается, что первым сигнал тревоги раздался в Черкасской и Кировоградской областях - в 10.57 мск. Спустя три минуты тревога распространилась на остальные указанные регионы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231007/trevoga-1901148427.html
россия
одесская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105422/15/1054221520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1cc98e1f934149bfa7bc89a5dd7c34e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, одесская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Черкасской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкДнепропетровск
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Андрей Иглов
Перейти в медиабанк
Днепропетровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Отмечается, что первым сигнал тревоги раздался в Черкасской и Кировоградской областях - в 10.57 мск. Спустя три минуты тревога распространилась на остальные указанные регионы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью Укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
7 октября 2023, 14:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияОдесская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала