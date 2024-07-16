https://ria.ru/20240716/ukraina-1959955782.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.07.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:13
2024-07-16T11:13
2024-07-16T11:13
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Отмечается, что первым сигнал тревоги раздался в Черкасской и Кировоградской областях - в 10.57 мск. Спустя три минуты тревога распространилась на остальные указанные регионы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231007/trevoga-1901148427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, одесская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черкасской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу