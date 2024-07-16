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СМИ: проблемы больных мобилизованных в ВСУ не волнуют киевские власти - РИА Новости, 16.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:14 16.07.2024 (обновлено: 02:16 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/ukraina-1959905223.html
СМИ: проблемы больных мобилизованных в ВСУ не волнуют киевские власти
СМИ: проблемы больных мобилизованных в ВСУ не волнуют киевские власти - РИА Новости, 16.07.2024
СМИ: проблемы больных мобилизованных в ВСУ не волнуют киевские власти
Проблемы украинцев, по состоянию здоровья не способных воевать в составе ВСУ, но которых насильно мобилизуют, не волнуют киевские власти, рассказал британскому... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T01:14
2024-07-16T02:16
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Проблемы украинцев, по состоянию здоровья не способных воевать в составе ВСУ, но которых насильно мобилизуют, не волнуют киевские власти, рассказал британскому изданию Telegraph анонимный украинский мобилизованный, страдающий врожденной болезнью головного мозга. "У нас на Украине принудительная мобилизация... Иногда я теряю сознание, страдаю от тошноты, высокого кровяного давления. Сначала меня отправят на учения, где-то на месяц, а потом на передовую, где меня либо убьют, либо я стану инвалидом. Я не могу воевать, я не могу с этим справиться из-за своего здоровья... никого не волнуют такие проблемы, как мои", - рассказал изданию мобилизованный, страдающий кавернозной ангиомой головного мозга. Отмечается, что это заболевание вызывает судороги, симптомы инсульта, кровоизлияния и головные боли и требует хирургического вмешательства. В начале апреля Владимир Зеленский подписал закон об отмене статуса "ограниченно годный". Согласно новому закону, мужчины, получившие после 24 февраля 2022 года вторую или третью группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссии для подтверждения диагноз. На медосмотр отводится девять месяцев со дня вступления закона в силу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240715/rada-1959805578.html
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украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: проблемы больных мобилизованных в ВСУ не волнуют киевские власти

Telegraph: проблемы больных мобилизованных в ВСУ не волнуют киевские власти

© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный военнослужащий во время тренировки
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Проблемы украинцев, по состоянию здоровья не способных воевать в составе ВСУ, но которых насильно мобилизуют, не волнуют киевские власти, рассказал британскому изданию Telegraph анонимный украинский мобилизованный, страдающий врожденной болезнью головного мозга.
"У нас на Украине принудительная мобилизация... Иногда я теряю сознание, страдаю от тошноты, высокого кровяного давления. Сначала меня отправят на учения, где-то на месяц, а потом на передовую, где меня либо убьют, либо я стану инвалидом. Я не могу воевать, я не могу с этим справиться из-за своего здоровья... никого не волнуют такие проблемы, как мои", - рассказал изданию мобилизованный, страдающий кавернозной ангиомой головного мозга. Отмечается, что это заболевание вызывает судороги, симптомы инсульта, кровоизлияния и головные боли и требует хирургического вмешательства.
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В начале апреля Владимир Зеленский подписал закон об отмене статуса "ограниченно годный". Согласно новому закону, мужчины, получившие после 24 февраля 2022 года вторую или третью группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссии для подтверждения диагноз. На медосмотр отводится девять месяцев со дня вступления закона в силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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