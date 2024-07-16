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Торговый центр "Каширская Плаза" на юге Москвы вновь открылся - РИА Новости, 16.07.2024
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22:48 16.07.2024
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Торговый центр "Каширская Плаза" на юге Москвы вновь открылся
Торговый центр "Каширская Плаза" на юге Москвы вновь открылся - РИА Новости, 16.07.2024
Торговый центр "Каширская Плаза" на юге Москвы вновь открылся
Торговый центр " Каширская Плаза" на юге Москвы открылся после того, как был закрыт по техническим причинам, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:48
2024-07-16T22:48
москва
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Торговый центр " Каширская Плаза" на юге Москвы открылся после того, как был закрыт по техническим причинам, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее сообщал корреспондент агентства, сотрудники и посетители ТЦ ранее были эвакуированы из здания, многие из них ждали на улице возобновления работы центра. Сотрудница торгового центра говорила агентству, что он закрыт по техническим причинам.
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Москва
Торговый центр "Каширская Плаза" на юге Москвы вновь открылся

ТЦ " Каширская Плаза" открылся после приостановки работы по техническим причинам

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Торговый центр " Каширская Плаза" на юге Москвы открылся после того, как был закрыт по техническим причинам, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщал корреспондент агентства, сотрудники и посетители ТЦ ранее были эвакуированы из здания, многие из них ждали на улице возобновления работы центра.
Сотрудница торгового центра говорила агентству, что он закрыт по техническим причинам.
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