https://ria.ru/20240716/tts-1960133369.html

Торговый центр "Каширская Плаза" на юге Москвы вновь открылся

Торговый центр "Каширская Плаза" на юге Москвы вновь открылся - РИА Новости, 16.07.2024

Торговый центр "Каширская Плаза" на юге Москвы вновь открылся

Торговый центр " Каширская Плаза" на юге Москвы открылся после того, как был закрыт по техническим причинам, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T22:48

2024-07-16T22:48

2024-07-16T22:48

москва

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Торговый центр " Каширская Плаза" на юге Москвы открылся после того, как был закрыт по техническим причинам, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее сообщал корреспондент агентства, сотрудники и посетители ТЦ ранее были эвакуированы из здания, многие из них ждали на улице возобновления работы центра. Сотрудница торгового центра говорила агентству, что он закрыт по техническим причинам.

https://ria.ru/20240330/evakuatsiya-1936799986.html

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