https://ria.ru/20240716/trevoga-1960132489.html

В Одесской области объявили воздушную тревогу

В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.07.2024

В Одесской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T22:39

2024-07-16T22:39

2024-07-16T22:39

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в регионе была объявлена в 22.20 мск. Местные власти сообщают о полетах разведывательных дронов над регионом. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240716/voennye-1960116976.html

россия

одесская область

украина

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в мире, россия, одесская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины