https://ria.ru/20240716/trevoga-1959922030.html

В Житомирской области Украины объявили воздушную тревогу

В Житомирской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.07.2024

В Житомирской области Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во вторник в Житомирской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:12

2024-07-16T08:12

2024-07-16T08:12

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Житомирской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в Житомирской области прозвучал в 07.32 мск. Ранее во вторник тревогу объявили в Киевской и Харьковской областях, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240716/peregovory-1959771020.html

https://ria.ru/20240716/ukraina-1959910567.html

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Варвара Скокшина

в мире, житомирская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины