https://ria.ru/20240716/trevoga-1959907956.html
В трех областях Украины, в том числе Киевской, объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины, в том числе Киевской, объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.07.2024
В трех областях Украины, в том числе Киевской, объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Харьковской, Черкасской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T02:12
2024-07-16T02:12
2024-07-16T02:12
специальная военная операция на украине
украина
киевская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831770804_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_6758ff43349d94eaba2c8bd1dca20cae.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Харьковской, Черкасской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, в 1.05 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области. После 1.14 она распространилась на Черкасскую и Киевскую области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240716/dnepropetrovsk-1959905017.html
украина
киевская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831770804_9:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_7458c392a96f4f74b5a331d99f49883f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киевская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины, в том числе Киевской, объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины, в том числе Киевской, звучит сигнал воздушной тревоги