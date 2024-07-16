https://ria.ru/20240716/trevoga-1959905896.html

На всей территории Белгородской области объявили воздушную тревогу

На всей территории Белгородской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.07.2024

На всей территории Белгородской области объявили воздушную тревогу

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T01:25

2024-07-16T01:25

2024-07-16T01:25

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240709/belgorod-1958471525.html

белгородская область

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2024

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вячеслав гладков, белгородская область