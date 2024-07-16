https://ria.ru/20240716/tramp-1960000798.html
Трамп может стать более критичным к Украине под влиянием Вэнса, пишут СМИ
Трамп может стать более критичным к Украине под влиянием Вэнса, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
Трамп может стать более критичным к Украине под влиянием Вэнса, пишут СМИ
Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах может занять даже более скептическую позицию в отношении Украины, чем та, которую бывший американский РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:31
2024-07-16T13:31
2024-07-16T13:58
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах может занять даже более скептическую позицию в отношении Украины, чем та, которую бывший американский лидер выражал до сих пор, если будет прислушиваться к своему вероятному вице-президенту Джею-Ди Вэнсу, передает агентство Bloomberg. "Пока слишком рано говорить, насколько Трамп будет прислушиваться к советам Вэнса, если они победят в ноябре. Но если да, США займут даже более скептическую позицию в отношении Украины, чем та, которую Трамп выражал до сих пор", - говорится в сообщении агентства. Агентство напоминает, что Вэнс ранее выступал против продолжения помощи Киеву и настаивал на необходимости скорейшего перемирия на Украине. Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
https://ria.ru/20240716/vens-1959912691.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс, Выборы президента США — 2024
Трамп может стать более критичным к Украине под влиянием Вэнса, пишут СМИ
Bloomberg: Трамп из-за Вэнса может занять более скептическую позицию по Украине
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах может занять даже более скептическую позицию в отношении Украины, чем та, которую бывший американский лидер выражал до сих пор, если будет прислушиваться к своему вероятному вице-президенту Джею-Ди Вэнсу, передает агентство Bloomberg
.
"Пока слишком рано говорить, насколько Трамп будет прислушиваться к советам Вэнса, если они победят в ноябре. Но если да, США займут даже более скептическую позицию в отношении Украины, чем та, которую Трамп выражал до сих пор", - говорится в сообщении агентства.
Агентство напоминает, что Вэнс ранее выступал против продолжения помощи Киеву и настаивал на необходимости скорейшего перемирия на Украине.
Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.