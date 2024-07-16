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Служба ГСМ группировки "Север" дронами доставляет топливо на передовую - РИА Новости, 16.07.2024
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06:11 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/toplivo-1959916996.html
Служба ГСМ группировки "Север" дронами доставляет топливо на передовую
Служба ГСМ группировки "Север" дронами доставляет топливо на передовую - РИА Новости, 16.07.2024
Служба ГСМ группировки "Север" дронами доставляет топливо на передовую
Служба ГСМ группировки войск "Север" использует дроны для доставки топлива бойцам на позиции вблизи линии боевого соприкосновения (ЛБС), сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T06:11
2024-07-16T06:11
специальная военная операция на украине
россия
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 июл - РИА Новости. Служба ГСМ группировки войск "Север" использует дроны для доставки топлива бойцам на позиции вблизи линии боевого соприкосновения (ЛБС), сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Служба ГСМ группировки войск "Север" использует дроны, но кроме воды и продовольствия отправляет еще и топливо по воздуху", - сообщили в оборонном ведомстве. В оборонном ведомстве уточнили, что БПЛА с пустыми канистрами отправляется на заправочную станцию, где их заполняют топливом, после чего заполненную тару крепят к дрону, мощность которого позволяет доставить в подразделения рядом с ЛБС до 50 килограммов груза. "Военнослужащие службы горючего подразделений МТО (материально-технического обеспечения) группировки развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки, хранения и перекачки всех видов топлива для дизельных и бензиновых транспортных средств, боевых и бронированных машин при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции в дневное и ночное время суток", - добавили в МО.
https://ria.ru/20240716/zenitchiki-1959915473.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Служба ГСМ группировки "Север" дронами доставляет топливо на передовую

Служба ГСМ группировки "Север" применяет дроны для доставки топлива на передовую

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 июл - РИА Новости. Служба ГСМ группировки войск "Север" использует дроны для доставки топлива бойцам на позиции вблизи линии боевого соприкосновения (ЛБС), сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Служба ГСМ группировки войск "Север" использует дроны, но кроме воды и продовольствия отправляет еще и топливо по воздуху", - сообщили в оборонном ведомстве.
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В оборонном ведомстве уточнили, что БПЛА с пустыми канистрами отправляется на заправочную станцию, где их заполняют топливом, после чего заполненную тару крепят к дрону, мощность которого позволяет доставить в подразделения рядом с ЛБС до 50 килограммов груза.
"Военнослужащие службы горючего подразделений МТО (материально-технического обеспечения) группировки развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки, хранения и перекачки всех видов топлива для дизельных и бензиновых транспортных средств, боевых и бронированных машин при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции в дневное и ночное время суток", - добавили в МО.
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