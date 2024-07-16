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Жительницу Тольятти, запиравшую детей без еды и воды, осудили на шесть лет - РИА Новости, 16.07.2024
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13:06 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/toljatti-1959991873.html
Жительницу Тольятти, запиравшую детей без еды и воды, осудили на шесть лет
Жительницу Тольятти, запиравшую детей без еды и воды, осудили на шесть лет - РИА Новости, 16.07.2024
Жительницу Тольятти, запиравшую детей без еды и воды, осудили на шесть лет
Суд назначил 6 лет и 2 месяца колонии жительнице Тольятти, последним эпизодом наплевательского отношения к своим детям которой стал растянувшийся на день поход... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:06
2024-07-16T13:06
происшествия
россия
тольятти
самарская область
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САМАРА, 16 июл - РИА Новости. Суд назначил 6 лет и 2 месяца колонии жительнице Тольятти, последним эпизодом наплевательского отношения к своим детям которой стал растянувшийся на день поход в магазин за алкоголем, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. Следствие установило, что жительница Тольятти систематически оставляла трехлетнего ребенка и двухмесячного младенца без воды и пищи, содержала жилье в антисанитарных условиях. В отношении старшего ребенка мать необоснованно отказывалась от оказания медпомощи, наносила ему побои, а также применяла физическое и психическое насилие. В ночь на 6 июля 2023 года женщина ушла из дома для того, чтобы купить спиртное, и оставила детей одних без воды и пищи, закрыв входную дверь на ключ. Вечером 6 июля сотрудники правоохранительных органов обнаружили детей, их изъяли у матери. Позже ее лишили родительских прав и передали детей в приемную семью. "Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), 125 УК РФ (оставление в опасности), пунктом "б" части 3 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух лиц). Приговором суда злоумышленница осуждена к лишению свободы сроком на 6 лет 2 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240712/sk-1959221067.html
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происшествия, россия, тольятти, самарская область
Происшествия, Россия, Тольятти, Самарская область
Жительницу Тольятти, запиравшую детей без еды и воды, осудили на шесть лет

Жительница Тольятти получила 6 лет колонии за издевательства над своими детьми

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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САМАРА, 16 июл - РИА Новости. Суд назначил 6 лет и 2 месяца колонии жительнице Тольятти, последним эпизодом наплевательского отношения к своим детям которой стал растянувшийся на день поход в магазин за алкоголем, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале.
Следствие установило, что жительница Тольятти систематически оставляла трехлетнего ребенка и двухмесячного младенца без воды и пищи, содержала жилье в антисанитарных условиях. В отношении старшего ребенка мать необоснованно отказывалась от оказания медпомощи, наносила ему побои, а также применяла физическое и психическое насилие.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты
12 июля, 13:16
В ночь на 6 июля 2023 года женщина ушла из дома для того, чтобы купить спиртное, и оставила детей одних без воды и пищи, закрыв входную дверь на ключ. Вечером 6 июля сотрудники правоохранительных органов обнаружили детей, их изъяли у матери. Позже ее лишили родительских прав и передали детей в приемную семью.
"Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), 125 УК РФ (оставление в опасности), пунктом "б" части 3 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух лиц). Приговором суда злоумышленница осуждена к лишению свободы сроком на 6 лет 2 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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