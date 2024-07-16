https://ria.ru/20240716/toljatti-1959991873.html

Жительницу Тольятти, запиравшую детей без еды и воды, осудили на шесть лет

Жительницу Тольятти, запиравшую детей без еды и воды, осудили на шесть лет - РИА Новости, 16.07.2024

Жительницу Тольятти, запиравшую детей без еды и воды, осудили на шесть лет

Суд назначил 6 лет и 2 месяца колонии жительнице Тольятти, последним эпизодом наплевательского отношения к своим детям которой стал растянувшийся на день поход... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:06

2024-07-16T13:06

2024-07-16T13:06

происшествия

россия

тольятти

самарская область

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САМАРА, 16 июл - РИА Новости. Суд назначил 6 лет и 2 месяца колонии жительнице Тольятти, последним эпизодом наплевательского отношения к своим детям которой стал растянувшийся на день поход в магазин за алкоголем, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. Следствие установило, что жительница Тольятти систематически оставляла трехлетнего ребенка и двухмесячного младенца без воды и пищи, содержала жилье в антисанитарных условиях. В отношении старшего ребенка мать необоснованно отказывалась от оказания медпомощи, наносила ему побои, а также применяла физическое и психическое насилие. В ночь на 6 июля 2023 года женщина ушла из дома для того, чтобы купить спиртное, и оставила детей одних без воды и пищи, закрыв входную дверь на ключ. Вечером 6 июля сотрудники правоохранительных органов обнаружили детей, их изъяли у матери. Позже ее лишили родительских прав и передали детей в приемную семью. "Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), 125 УК РФ (оставление в опасности), пунктом "б" части 3 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух лиц). Приговором суда злоумышленница осуждена к лишению свободы сроком на 6 лет 2 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240712/sk-1959221067.html

https://ria.ru/20231008/poboi-1901339822.html

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происшествия, россия, тольятти, самарская область