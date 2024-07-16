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Группировка "Днепр" уничтожила два полевых склада ВСУ - РИА Новости, 16.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:09 16.07.2024 (обновлено: 13:14 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/svo-1959993611.html
Группировка "Днепр" уничтожила два полевых склада ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила два полевых склада ВСУ - РИА Новости, 16.07.2024
Группировка "Днепр" уничтожила два полевых склада ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 120 украинских военнослужащих, танк, две... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:09
2024-07-16T13:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 120 украинских военнослужащих, танк, две 155-мм гаубицы М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 123-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Бургунка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, танк, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, сша, в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, В мире, Запорожская область
Группировка "Днепр" уничтожила два полевых склада ВСУ

МО: "Днепр" уничтожил до 120 солдат, танк, 2 гаубицы и 2 полевых склада ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет наблюдение за воздушным пространством в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет наблюдение за воздушным пространством в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет наблюдение за воздушным пространством в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 120 украинских военнослужащих, танк, две 155-мм гаубицы М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 123-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Бургунка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, танк, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Группировка войск "Центр" отразила шесть контратак
13:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияСШАВ миреЗапорожская область
 
 
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