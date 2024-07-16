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Группировка "Днепр" уничтожила два полевых склада ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила два полевых склада ВСУ - РИА Новости, 16.07.2024
Группировка "Днепр" уничтожила два полевых склада ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 120 украинских военнослужащих, танк, две... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:09
2024-07-16T13:09
2024-07-16T13:14
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 120 украинских военнослужащих, танк, две 155-мм гаубицы М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 123-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Бургунка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, танк, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, В мире, Запорожская область
Группировка "Днепр" уничтожила два полевых склада ВСУ
МО: "Днепр" уничтожил до 120 солдат, танк, 2 гаубицы и 2 полевых склада ВСУ