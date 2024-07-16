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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцев
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцев - РИА Новости, 16.07.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцев
Киев за сутки потерял до 230 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:08
2024-07-16T13:08
2024-07-16T13:14
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 230 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области. Отражены пять атак штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отмечает Минобороны РФ.
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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцев
МО: бойцы "Севера" уничтожили до 230 солдат ВСУ и танк