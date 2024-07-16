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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцев - РИА Новости, 16.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 16.07.2024 (обновлено: 13:14 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/svo-1959992714.html
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцев
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцев - РИА Новости, 16.07.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцев
Киев за сутки потерял до 230 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:08
2024-07-16T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
волчанск
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 230 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области. Отражены пять атак штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отмечает Минобороны РФ.
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в мире, волчанск, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волчанск, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцев

МО: бойцы "Севера" уничтожили до 230 солдат ВСУ и танк

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 230 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области. Отражены пять атак штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - отмечает Минобороны РФ.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Группировка войск "Центр" отразила шесть контратак
13:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолчанскХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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