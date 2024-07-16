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Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ
Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 16.07.2024
Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ
Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:07
2024-07-16T13:07
2024-07-16T13:14
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразили контратаку, противник потерял до 545 военных, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 66-й, 115-й механизированных, 143-й, 144-й пехотных бригад ВСУ, 103-й, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Подлиман Харьковской области, Торское, Красный Лиман, Кировск Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы 112-й бригады теробороны."Противник потерял до 545 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, четыре 122 мм гаубицы Д-30, три 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании и четыре полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240716/minoborony-1959993849.html
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, В мире
Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ
МО: бойцы "Запада" отразили контратаку и уничтожили до 545 солдат ВСУ