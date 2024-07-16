https://ria.ru/20240716/ssha-1959914548.html

СМИ раскрыли неожиданные подробности о стрелявшем в Трампа

СМИ раскрыли неожиданные подробности о стрелявшем в Трампа - РИА Новости, 16.07.2024

СМИ раскрыли неожиданные подробности о стрелявшем в Трампа

Подозреваемый в нападении на Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс пытался вступить в стрелковую команду своей школы, но получил отказ из-за непристойных шуток и... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T05:16

2024-07-16T05:16

2024-07-16T05:16

в мире

пенсильвания

дональд трамп

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Подозреваемый в нападении на Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс пытался вступить в стрелковую команду своей школы, но получил отказ из-за непристойных шуток и плохой меткости, рассказали изданию New York Post его бывшие одноклассники.По их словам, Крукс пробовался в команду по стрельбе из мелкокалиберных винтовок, однако на стрельбище не смог попасть ни в одну цель."Он попробовал… и оказался до смеха плохим стрелком, он не смог вступить в команду и ушел после первого же дня", — рассказал бывший ученик школы Джеймсон Мерфи.По словам другого экс-ученика, Крукс сторонился окружающих, на занятия он приходил в охотничьих костюмах, но при этом "вообще не умел стрелять". Как рассказали одноклассники, в школе от Крукса слышали слова об оружии, которые их тревожили."Он отпустил несколько грубых шуток, которые были неуместны в контексте огнестрельного оружия в школе", — сообщили они, не уточнив подробностей.Как передавал телеканал CBS News, Крукс состоял в клубе по спортивной стрельбе.Покушение на Трампа произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. Как сообщил экс-президент, он потерял много крови. Его выписали из больницы после медобследования.Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие. При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.

https://ria.ru/20240716/vens-1959912543.html

https://ria.ru/20240716/tramp-1959914151.html

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа