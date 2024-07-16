В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждено здание
Прокудин: в подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждено админздание
Повседневная жизнь в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Административное здание повреждено в ночь на вторник в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, утверждает назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что ряд населенных пунктов, расположенных в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, подверглись авиаударам и обстрелам в ночь на вторник.
Прокудин не уточнил, о каком именно объекте идет речь, отметив, что "попали в админздание".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.