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Экс-премьер Грузии оценил перспективы сотрудничества с Китаем
Экс-премьер Грузии оценил перспективы сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 16.07.2024
Экс-премьер Грузии оценил перспективы сотрудничества с Китаем
Углубление сотрудничества с Китаем не рассматривается Грузией как альтернатива ЕС или США, заявил основатель правящей партии "Грузинская мечта", ее почетный... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:37
2024-07-16T22:37
2024-07-16T22:37
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ТБИЛИСИ, 16 июл - РИА Новости. Углубление сотрудничества с Китаем не рассматривается Грузией как альтернатива ЕС или США, заявил основатель правящей партии "Грузинская мечта", ее почетный председатель и бывший премьер Бидзина Иванишвили. "Исторически Грузия соединяла Запад и Восток, Европу и Азию. Мы делаем все возможное, чтобы обозначить роль Грузии в проекте "Среднего коридора". Я хотел бы поблагодарить китайское правительство, которое оказало Грузии особую поддержку. Это результат, фундамент для которого команда "Грузинской мечты" и я лично создавали годами. Я хотел бы подчеркнуть, что углубление нашего сотрудничества с Китаем не является альтернативой сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом. Напротив, это дополнительный фактор общего сотрудничества, которое необходимо углублять в ближайшие годы", - заявил Иванишвили во время официального открытия предвыборной кампании партии. В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. В том же году Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай запустил безвиз для граждан Грузии. Китай также находится в числе главных торговых партнеров Грузии.
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в мире, грузия, китай, сша, бидзина иванишвили, евросоюз
В мире, Грузия, Китай, США, Бидзина Иванишвили, Евросоюз
Экс-премьер Грузии оценил перспективы сотрудничества с Китаем
Иванишвили: сотрудничество с КНР не рассматривается как альтернатива ЕС или США