https://ria.ru/20240716/sotrudnichestvo-1960132187.html

Экс-премьер Грузии оценил перспективы сотрудничества с Китаем

Экс-премьер Грузии оценил перспективы сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 16.07.2024

Экс-премьер Грузии оценил перспективы сотрудничества с Китаем

Углубление сотрудничества с Китаем не рассматривается Грузией как альтернатива ЕС или США, заявил основатель правящей партии "Грузинская мечта", ее почетный... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T22:37

2024-07-16T22:37

2024-07-16T22:37

в мире

грузия

китай

сша

бидзина иванишвили

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97320/44/973204452_0:225:3205:2028_1920x0_80_0_0_f1276ce86c934c7c85481a9ade16c705.jpg

ТБИЛИСИ, 16 июл - РИА Новости. Углубление сотрудничества с Китаем не рассматривается Грузией как альтернатива ЕС или США, заявил основатель правящей партии "Грузинская мечта", ее почетный председатель и бывший премьер Бидзина Иванишвили. "Исторически Грузия соединяла Запад и Восток, Европу и Азию. Мы делаем все возможное, чтобы обозначить роль Грузии в проекте "Среднего коридора". Я хотел бы поблагодарить китайское правительство, которое оказало Грузии особую поддержку. Это результат, фундамент для которого команда "Грузинской мечты" и я лично создавали годами. Я хотел бы подчеркнуть, что углубление нашего сотрудничества с Китаем не является альтернативой сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом. Напротив, это дополнительный фактор общего сотрудничества, которое необходимо углублять в ближайшие годы", - заявил Иванишвили во время официального открытия предвыборной кампании партии. В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. В том же году Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай запустил безвиз для граждан Грузии. Китай также находится в числе главных торговых партнеров Грузии.

https://ria.ru/20240716/premer-1960130198.html

https://ria.ru/20240715/gruziya-1959722099.html

грузия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, китай, сша, бидзина иванишвили, евросоюз