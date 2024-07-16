Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Грузии оценил перспективы сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/sotrudnichestvo-1960132187.html
Экс-премьер Грузии оценил перспективы сотрудничества с Китаем
Экс-премьер Грузии оценил перспективы сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 16.07.2024
Экс-премьер Грузии оценил перспективы сотрудничества с Китаем
Углубление сотрудничества с Китаем не рассматривается Грузией как альтернатива ЕС или США, заявил основатель правящей партии "Грузинская мечта", ее почетный... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:37
2024-07-16T22:37
в мире
грузия
китай
сша
бидзина иванишвили
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97320/44/973204452_0:225:3205:2028_1920x0_80_0_0_f1276ce86c934c7c85481a9ade16c705.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июл - РИА Новости. Углубление сотрудничества с Китаем не рассматривается Грузией как альтернатива ЕС или США, заявил основатель правящей партии "Грузинская мечта", ее почетный председатель и бывший премьер Бидзина Иванишвили. "Исторически Грузия соединяла Запад и Восток, Европу и Азию. Мы делаем все возможное, чтобы обозначить роль Грузии в проекте "Среднего коридора". Я хотел бы поблагодарить китайское правительство, которое оказало Грузии особую поддержку. Это результат, фундамент для которого команда "Грузинской мечты" и я лично создавали годами. Я хотел бы подчеркнуть, что углубление нашего сотрудничества с Китаем не является альтернативой сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом. Напротив, это дополнительный фактор общего сотрудничества, которое необходимо углублять в ближайшие годы", - заявил Иванишвили во время официального открытия предвыборной кампании партии. В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. В том же году Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай запустил безвиз для граждан Грузии. Китай также находится в числе главных торговых партнеров Грузии.
https://ria.ru/20240716/premer-1960130198.html
https://ria.ru/20240715/gruziya-1959722099.html
грузия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97320/44/973204452_474:0:3205:2048_1920x0_80_0_0_d8b76719030016ddaf70d97d85ce2139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, китай, сша, бидзина иванишвили, евросоюз
В мире, Грузия, Китай, США, Бидзина Иванишвили, Евросоюз
Экс-премьер Грузии оценил перспективы сотрудничества с Китаем

Иванишвили: сотрудничество с КНР не рассматривается как альтернатива ЕС или США

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Бидзина Иванишвили . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 16 июл - РИА Новости. Углубление сотрудничества с Китаем не рассматривается Грузией как альтернатива ЕС или США, заявил основатель правящей партии "Грузинская мечта", ее почетный председатель и бывший премьер Бидзина Иванишвили.
«
"Исторически Грузия соединяла Запад и Восток, Европу и Азию. Мы делаем все возможное, чтобы обозначить роль Грузии в проекте "Среднего коридора". Я хотел бы поблагодарить китайское правительство, которое оказало Грузии особую поддержку. Это результат, фундамент для которого команда "Грузинской мечты" и я лично создавали годами. Я хотел бы подчеркнуть, что углубление нашего сотрудничества с Китаем не является альтернативой сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом. Напротив, это дополнительный фактор общего сотрудничества, которое необходимо углублять в ближайшие годы", - заявил Иванишвили во время официального открытия предвыборной кампании партии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Премьер Грузии рассказал о планах правящей партии
Вчера, 22:21
В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. В том же году Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай запустил безвиз для граждан Грузии.
Китай также находится в числе главных торговых партнеров Грузии.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Президент Грузии обжалует закон об иноагентах в конституционном суде
15 июля, 11:32
 
В миреГрузияКитайСШАБидзина ИванишвилиЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала