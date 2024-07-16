https://ria.ru/20240716/solntsepeki-1959914305.html

Экипажи "Солнцепеков" выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ у Вербного

Экипажи "Солнцепеков" выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ у Вербного - РИА Новости, 16.07.2024

Экипажи "Солнцепеков" выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ у Вербного

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Новороссийских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой к северу от Вербового в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T05:09

2024-07-16T05:09

2024-07-16T08:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

тос-1а "солнцепек"

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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Новороссийских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой к северу от Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы", - сообщили в МО. Уточняется, что огонь по противнику ведётся термобарическими снарядами калибра 220 миллиметров, после выполнения боевой задачи расчеты проводят смену боевых позиций и перезаряжают установки. "Успешная работа наших тяжёлых огнеметных систем позволила штурмовым группам Новороссийских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку", - добавили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240716/rotatsiya-1959922776.html

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Новороссийские десантники выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ "Солнцепеками" Новороссийские десантники выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ "Солнцепеками" у Вербового в Запорожской области. Кадры работы экипажей тяжелых огнеметных систем публикует Минобороны. 2024-07-16T05:09 true PT0M13S

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вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", запорожская область, россия