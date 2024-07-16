Рейтинг@Mail.ru
Экипажи "Солнцепеков" выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ у Вербного - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 16.07.2024 (обновлено: 08:43 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/solntsepeki-1959914305.html
Экипажи "Солнцепеков" выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ у Вербного
Экипажи "Солнцепеков" выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ у Вербного - РИА Новости, 16.07.2024
Экипажи "Солнцепеков" выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ у Вербного
Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Новороссийских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой к северу от Вербового в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T05:09
2024-07-16T08:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
запорожская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959924308_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f76d0893f411a1ca9ab82650fbdd3a56.jpg
ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Новороссийских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой к северу от Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы", - сообщили в МО. Уточняется, что огонь по противнику ведётся термобарическими снарядами калибра 220 миллиметров, после выполнения боевой задачи расчеты проводят смену боевых позиций и перезаряжают установки. "Успешная работа наших тяжёлых огнеметных систем позволила штурмовым группам Новороссийских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку", - добавили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240716/rotatsiya-1959922776.html
https://ria.ru/20240617/solntsepek-1953308827.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новороссийские десантники выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ "Солнцепеками"
Новороссийские десантники выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ "Солнцепеками" у Вербового в Запорожской области. Кадры работы экипажей тяжелых огнеметных систем публикует Минобороны.
2024-07-16T05:09
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959924308_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8e8f959a2c735ed2d1544596606625d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек", Запорожская область, Россия
Экипажи "Солнцепеков" выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ у Вербного

"Солнцепекм" новороссийского десанта выжигают опорники и пехоту ВСУ у Вербного

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Новороссийских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой к северу от Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы", - сообщили в МО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Подполье сообщило о срыве ротации ВСУ в Запорожской области
08:21
Уточняется, что огонь по противнику ведётся термобарическими снарядами калибра 220 миллиметров, после выполнения боевой задачи расчеты проводят смену боевых позиций и перезаряжают установки.
"Успешная работа наших тяжёлых огнеметных систем позволила штурмовым группам Новороссийских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку", - добавили в оборонном ведомстве.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Расчет "Солнцепека" выжег позиции ВСУ под Соледаром
17 июня, 05:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныТОС-1А "Солнцепек"Запорожская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала