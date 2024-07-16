https://ria.ru/20240716/solntsepeki-1959914305.html
Экипажи "Солнцепеков" выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ у Вербного
Экипажи "Солнцепеков" выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ у Вербного - РИА Новости, 16.07.2024
Экипажи "Солнцепеков" выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ у Вербного
Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Новороссийских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой к северу от Вербового в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T05:09
2024-07-16T05:09
2024-07-16T08:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
запорожская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959924308_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f76d0893f411a1ca9ab82650fbdd3a56.jpg
ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Новороссийских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой к северу от Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы", - сообщили в МО. Уточняется, что огонь по противнику ведётся термобарическими снарядами калибра 220 миллиметров, после выполнения боевой задачи расчеты проводят смену боевых позиций и перезаряжают установки. "Успешная работа наших тяжёлых огнеметных систем позволила штурмовым группам Новороссийских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку", - добавили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240716/rotatsiya-1959922776.html
https://ria.ru/20240617/solntsepek-1953308827.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959924308_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8e8f959a2c735ed2d1544596606625d1.jpg
Новороссийские десантники выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ "Солнцепеками"
Новороссийские десантники выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ "Солнцепеками" у Вербового в Запорожской области.
Кадры работы экипажей тяжелых огнеметных систем публикует Минобороны.
2024-07-16T05:09
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек", Запорожская область, Россия
Экипажи "Солнцепеков" выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ у Вербного
"Солнцепекм" новороссийского десанта выжигают опорники и пехоту ВСУ у Вербного
ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Новороссийских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой к северу от Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы", - сообщили в МО.
Уточняется, что огонь по противнику ведётся термобарическими снарядами калибра 220 миллиметров, после выполнения боевой задачи расчеты проводят смену боевых позиций и перезаряжают установки.
"Успешная работа наших тяжёлых огнеметных систем позволила штурмовым группам Новороссийских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку", - добавили в оборонном ведомстве.