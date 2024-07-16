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ДНР подписала соглашение о сотрудничестве с ХМАО - РИА Новости, 16.07.2024
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20:14 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/soglashenie-1960115403.html
ДНР подписала соглашение о сотрудничестве с ХМАО
ДНР подписала соглашение о сотрудничестве с ХМАО - РИА Новости, 16.07.2024
ДНР подписала соглашение о сотрудничестве с ХМАО
Донецкая Народная Республика и Ханты-Мансийский автономный округ подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил глава ДНР Денис Пушилин после встречи с врио... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:14
2024-07-16T20:14
донецкая народная республика
ханты-мансийский автономный округ
макеевка
денис пушилин
руслан кухарук
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Донецкая Народная Республика и Ханты-Мансийский автономный округ подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил глава ДНР Денис Пушилин после встречи с врио губернатора ХМАО Русланом Кухаруком. "Подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством Донецкой Народной Республики и правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реализации специального инфраструктурного проекта в городе", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. Глава региона также отметил, что по итогу встречи был определен фундамент для комплексного развития территории Макеевки - разработан мастер-план по ее восстановлению. "Мы видим системный подход, который, уверен, позволит совместными усилиями качественно изменить к лучшему жизнь макеевчан", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20240105/znanie-1919811028.html
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донецкая народная республика, ханты-мансийский автономный округ, макеевка, денис пушилин, руслан кухарук
Донецкая Народная Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Макеевка, Денис Пушилин, Руслан Кухарук
ДНР подписала соглашение о сотрудничестве с ХМАО

Пушилин: ДНР и ХМАО подписали соглашение о сотрудничестве

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Донецк - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Донецкая Народная Республика и Ханты-Мансийский автономный округ подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил глава ДНР Денис Пушилин после встречи с врио губернатора ХМАО Русланом Кухаруком.
«
"Подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством Донецкой Народной Республики и правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реализации специального инфраструктурного проекта в городе", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.
Глава региона также отметил, что по итогу встречи был определен фундамент для комплексного развития территории Макеевки - разработан мастер-план по ее восстановлению.
«
"Мы видим системный подход, который, уверен, позволит совместными усилиями качественно изменить к лучшему жизнь макеевчан", - резюмировал Пушилин.
Денис Пушилин и Максим Древаль во время подписания соглашения о сотрудничестве между Донецкой Народной Республикой и Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией Российское общество “Знание”. 5 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Пушилин и глава общества "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве
5 января, 13:17
 
Донецкая Народная РеспубликаХанты-Мансийский автономный округМакеевкаДенис ПушилинРуслан Кухарук
 
 
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