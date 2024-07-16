https://ria.ru/20240716/soglashenie-1960115403.html

ДНР подписала соглашение о сотрудничестве с ХМАО

ДНР подписала соглашение о сотрудничестве с ХМАО - РИА Новости, 16.07.2024

ДНР подписала соглашение о сотрудничестве с ХМАО

Донецкая Народная Республика и Ханты-Мансийский автономный округ подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил глава ДНР Денис Пушилин после встречи с врио... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T20:14

2024-07-16T20:14

2024-07-16T20:14

донецкая народная республика

ханты-мансийский автономный округ

макеевка

денис пушилин

руслан кухарук

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Донецкая Народная Республика и Ханты-Мансийский автономный округ подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил глава ДНР Денис Пушилин после встречи с врио губернатора ХМАО Русланом Кухаруком. "Подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством Донецкой Народной Республики и правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реализации специального инфраструктурного проекта в городе", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. Глава региона также отметил, что по итогу встречи был определен фундамент для комплексного развития территории Макеевки - разработан мастер-план по ее восстановлению. "Мы видим системный подход, который, уверен, позволит совместными усилиями качественно изменить к лучшему жизнь макеевчан", - резюмировал Пушилин.

https://ria.ru/20240105/znanie-1919811028.html

донецкая народная республика

ханты-мансийский автономный округ

макеевка

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донецкая народная республика, ханты-мансийский автономный округ, макеевка, денис пушилин, руслан кухарук